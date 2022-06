© Copyright : DR

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL), connu pour se tenir à Casablanca, aura lieu cette année du 3 au 12 juin 2022 à Rabat. Le budget de l'organisation de cette grand-messe du livre a été revu à la hausse. 20 millions de dirhams au lieu des 8 millions de dirhams habituels. Explications.

Pour 2022, le budget du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) a été multiplié par presque trois. Par 2,5 pour être plus précis. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la communication lors de la conférence de presse de l’annonce de cet évènement qui se tiendra exceptionnellement cette année à Rabat.

«D’habitude, le budget du département de la culture qui est consacré au Salon international de l’édition et du livre est de 8 millions de dirhams et cette année il a été revu à la hausse et a été fixé à 12 millions de dirhams. Mais malgré cela, ce n’était pas suffisant pour organiser ce salon tel que nous l’avons conçu et imaginé», a déclaré Mehdi Bensaïd, à quelques jours de l’inauguration du Salon prévu du 3 au 12 juin 2022 sur l’esplanade de l’OLM Souissi à Rabat.

«Nous avons signé une convention avec la région de Rabat qui a accepté de participer au financement de cette édition en accordant un montant de 8 millions de dirhams ce qui a porté le budget du SIEL à 20 millions de dirhams», a précisé le ministre de la Culture tout en rappelant que la région du Grand Casablanca n’a jamais contribué au financement de l’organisation du SIEL qui se déroulait depuis sa création dans la métropole économique du Maroc.

Une bonne nouvelle, selon l’éditeur Abdelkader Retnani, même s’il se dit un peu triste pour sa ville. «J’aurais aimé que la région de Casablanca ait pu contribuer financièrement pour l’organisation du SIEL, mais c’est une très bonne nouvelle que le budget ait été revu à la hausse et qu’il y ait cette année de plus gros moyens pour organiser cette édition qui se veut prometteuse», a t-il ainsi souligné.

Installé sur une superficie de 7.278 mètres carrés, l’évènement verra la participation de 57 pays et de 237 exposants, dont 111 sont Marocains.

Sur un total de 323 invités, appelés à intervenir dans le cadre du programme culturel du SIEL 2022 à Rabat, 80 seulement sont des femmes contre 243 hommes.

Le ministère de la Culture a annoncé qu’une réduction de 30% sur les billets de trains allait être accordée aux invités venant de Casablanca. Une source de l’ONCF confirme cette information tout en précisant que pour bénéficier de cette réduction il fallait présenter son invitation officielle.