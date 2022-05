L'identité visuelle du SIEL 2022, qui se tiendra à Rabat, et Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication.

Quelque 237 exposants, représentant 56 pays, doivent participer à la vingt-septième édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) dont la cérémonie d'inauguration est prévue le 5 juin 2022 à Rabat, a annoncé le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaïd.

«Les préparatifs vont bon train pour accueillir cette 27e édition du SIEL qui sera riche en activité et en évènement», a expliqué Mehdi Bensaïd hier, lundi 23 mai 2022 lors de la session des questions orales à la Chambre des représentants.

«Nous voulons réussir ce salon, d’autant qu’il coïncide avec les festivités célébrant la ville de Rabat comme étant la capitale de la culture», a-t-il souligné.

Organisé habituellement à Casablanca, la 27e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a été délocalisée à Rabat en raison notamment de l’occupation de l’espace qui était dédié au SIEL (la Foire de Casablanca) par un hôpital de campagne réservé aux patients du Covid-19.

La deuxième raison derrière le transfert du SIEL à Rabat s’explique par le fait que la capitale du Royaume célèbre, en 2022, son statut de «Capitale africaine de la culture». De plus, Rabat a été désigné par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) comme capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022».

La 27e édition du SIEL se tiendra sur le site d’OLM Souissi, l'une des principales scènes du festival Mawazine. Le Salon se tiendra sous la forme de six espaces culturels, en plus de quatre salles de conférence et d’un stand dédié au ministère de la Culture et d’un autre réservé aux invités d’honneur.

Le360 a appris par ailleurs que d’importantes personnalités politiques et culturelles étrangères, en particulier du continent africain, ont été invités à participer à ce salon qui offrira environ 128 activités culturelles de diverses natures.