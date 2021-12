© Copyright : DR

Le cinéma Mauritania de Tanger sera transformé en un multiplexe de cinq salles. Le chantier de réhabilitation vient d'être lancé ce jeudi 23 décembre 2021. Les détails.

La rénovation et la transformation du cinéma Mauritania de Tanger a démarré ce jeudi 23 décembre 2021. Le chantier de construction a enfin pu commencer après avoir accusé un certain retard à cause de l’autorisation de construction.

«C’était lent. A cause de la pandémie du Covid-19, décrocher notre autorisation de construction, c’était un vrai cauchemar. Mais là ça y est, nous y sommes, nous avons installé la plaque de chantier et c’est parti». C’est ce que déclare pour Le360 Jean François Bernet, président directeur général du groupe Ciné Atlas, qui a acheté l’historique cinéma Mauritania pour y construire un multiplexe de cinq salles premium, à l’image du Ciné Atlas Le Colisée de Rabat.

La restauration du cinéma Mauritania a été estimée à environ 13,8 millions de dirhams, dont 2,8 millions proviennent de l’aide de la commission de soutien et de réhabilitation des salles de cinéma.

La fin des travaux et l’ouverture de ce cinéma, dans sa version relookée, est prévue au quatrième trimestre de 2022.