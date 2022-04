© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Les sitcoms et les séries font partie intégrante de l'ambiance ramadanesque. Et presque chaque année, le grand Mohammed El Khiari donne rendez-vous aux téléspectateurs des chaînes nationales pour égayer leur quotidien.

Le comédien Mohammed El Khiari, doué d'un immense talent et apprécié par beaucoup de Marocains, est à l’affiche du sitcom Zenqat Assaada (qui sera diffusé chaque jour à 19h25) et de la nouvelle série Zettat (qui sera diffusée chaque jeudi à 21h50) sur 2M. Une touche de bonne humeur et de rire à la table du ftour est donc garantie, que ce soit à travers des dialogues loufoques et des situations rocambolesques.

Interrogé par Le360, Mohammed El Khiari souligne que le sitcom Zenqat Assaada, réalisé par Safae Baraka et qui met à l’affiche Souad Khouyi, Yassar, Hasna Moumni, entre autres, raconte comment Abdelkader, qui a fait fortune dans le commerce tout en assurant à sa famille une vie aisée, se retrouve endetté.

Nourredine Bikr, qui avait fait ses débuts de comédien dans les années 90 au sein de la troupe Masrah al hay, a été, d’ailleurs, invité d’honneur de ce sitcom, explique Mohammed El Khiari. Les téléspectateurs verront donc de nouveau cet artiste qui a disparu des radars depuis qu’il est tombé malade.

Ce ne sera pas la seule apparition de Mohammed El Khiari sur le petit écran, puisqu’il fait aussi partie du casting de la série Zettat qui porte la signature d'Ibrahim Boubekdi, scénariste à succès.

Cette série raconte une multitude de péripéties rocambolesques d’un connaisseur des routes caravanières, qui balise le chemin et sécurise le trajet des commerçants pour les protéger des pilleurs.