Organisées par la représentation de l'Union européenne au Maroc, les semaines du film européen sont de retour cette année avec une sélection de huit longs-métrages qui ont été sélectionnés ou primés dans les plus grands festivals de cinéma du monde, et de trois courts-métrages de cinéastes prometteurs, issus de pays du sud de la Méditerranée.

Avec des projections prévues à partir du 7 décembre 2022, cette année, grâce au système de co-production, la sélection composée de huit films européens représentera dix pays: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède.

Initiative de la représentation de l'Union européenne au Maroc, qui aspire à faire découvrir au public marocain de grands succès européens, via le regard de cinéastes de renom, et de jeunes talents du cinéma, sur une Europe de la diversité, les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain (CCM), la Fondation Hiba et l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech.

Thriller, comédie, animation, drame, romance, chronique sociale et fable politique sont au programme de cette 29e édition, qui débute le 7 décembre au cinéma Lutetia de Casablanca, avec l’un des films évènements de l’année, Sans filtre, du Suédois Ruben Östlund, satire sociale à l’humour féroce et au propos décapant qui a obtenu la Palme d’or à Cannes en mai dernier.

Autres films très attendus, As Bestas de l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen qui revient avec un thriller rural impressionnant de maîtrise, porté par un très beau casting, ou encore Clos, du jeune réalisateur belge Lukas Dhont, qui confirme son talent avec cette œuvre bouleversante sur la perte de l’innocence et la quête identitaire.

Enfin, avec Les enfants des autres, la Française Rebecca Zlotowski signe assurément son plus beau film et aborde un sujet rare, l’attachement grandissant d’une quadragénaire pour la fille de son compagnon.

Trois-courts métrages de pays au sud de la rive méditerranéenne complètent cette sélection de huit films, avec, en premier lieu, Jmar, qui révèle le talent singulier de son réalisateur, le Marocain Samy Sidali. Deuxième court-métrage présente, Warsha, une rêverie suspendue dans le ciel de Beyrouth, signée de la libanaise Dania Bdeir, Grand prix du festival de Sundance cette année, et enfin, en dernier lieu, Last Days of Summer, du Palestinien Nayef Hammoud qui suit la journée étrange d’un jeune homme dont le voisin vient d’être assassiné.

Le programme de la 29ème édition des Semaines du film européen au Maroc.

Les Semaines du film européen se dérouleront selon le calendrier suivant:

Du 7 au 14 décembre, à 20 heures, au Cinéma Lutetia, à Casablanca.

Du 10 au 17 décembre, à 18 heures et à 20h30, au Cinéma Renaissance, à Rabat

Du 12 au 19 décembre, à 19h, au cinéma le Colisée, à Marrakech

Du 14 au 21 décembre, à 19h, au cinéma Rif, à Tanger.