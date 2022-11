© Copyright : HICHAM FERCHI / MAP

Le verdict est tombé. Le palmarès de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech a été dévoilé ce samedi 19 novembre 2022 lors de la cérémonie de clôture au Palais des Congrès.

Le jury de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, présidé par Paolo Sorrentino, a décerné les 5 prix du FIFM.

L’étoile d’or a été remise à Chevalier Noir (Iran) de Emad Aleebrahim Dehkordi.

Le prix du jury est revenu à deux films ex æquo: Alma Viva (Portugal) de Cristèle Alves Meira et Le Bleu du Caftan (Maroc) de Maryam Touzani.

Le prix de la mise en scène a été attribué à Carmen Jaquier pour Foudre (Thunder) (Suisse).

Le prix d’interprétation féminine a été remis à l’actrice Choi Seung-yoon pour son rôle dans Riceboy Sleeps (Canada) de Anthony Shim.

Le prix d’interprétation masculine à l’acteur a été reçu par Arswendy Bening Swara pour son rôle dans Autobiography (Indonésie) de Makbul Mubarak.

Durant cette 19e édition du Festival International du Film de Marrakech qui s’est déroulée du 11 au 19 novembre 2022, 76 films en provenance de 33 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie et d’Amérique (Nord et Sud) étaient au programme.

Au total, 124 projections de films, 43 débats et 10 conversations avec de grands noms du cinéma étaient au programme. Dans les temps forts du Festival, il fallait compter également avec les hommages à quatre grandes personnalités du monde du cinéma: l’Indien Ranveer Singh, la Marocaine Farida Belyazid, l’Américain James Gray et l’Ecossaise Tilda Swinton.

De plus, 7 films, dont 5 marocains, soutenus par les Ateliers de l’Atlas au stade du développement et/ou de la postproduction ont été présentés: Les Damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa (Maroc), Reines de Yasmine Benkiran (Maroc), Fragments from Heaven de Adnane Baraka (Maroc), Abdelinho de Hicham Ayouch (Maroc), Poissons rouges de Abdeslam Kelai (Maroc), Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie) et Sous les figues de Erige Sehiri (Tunisie).