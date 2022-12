© Copyright : DR

Après le lancement de l’«Africa Design Organization», c’est au tour de la «Morocco Design Organization» d'être créée, à l’initiative du designer marocain Hicham Lahlou.

Décembre 2022 marquera les premiers pas de la Morocco Design Organization (MDO), une initiative ayant pour but de fédérer les initiatives ainsi que les associations nationales de design, et qui s’inscrira dans la prestigieuse World Design Organization.

La MDO entend ainsi s’imposer comme un porte-parole et porte-drapeau du design marocain, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale.

Considérée comme un puissant outil de soft power et de diplomatie parallèle par son fondateur, la MDO a pour objectif de faire à appel à des personnalités publiques marocaines et internationales de premier rang afin de soutenir cet élan.



«Le Design est un moteur de l’innovation et un catalyseur de la transformation numérique. Le design est incontournable et stratégique. Il est partie prenante du capital et patrimoine culturel immatériel et doit être pris en considération», déclare Hicham Lahlou à cet effet.

La fin de l’année 2022 marquera aussi le lancement dans la foulée de deux événements, la Morocco Design Week (MDW) ainsi que les Morocco Design Awards (MDA), lesquels permettront de mettre en lumière les talents du design au Maroc, ainsi que les entreprises, les marques, et les acteurs de l’artisanat et de l’industrie du pays.

Mais Hicham Lahlou ne s’arrêtera pas en si bon chemin car celui-ci augure déjà de la création d’évènements de ce type dans plusieurs villes du Royaume avec des design weeks bientôt lancées à Rabat, Marrakech, ou encore Dakhla.

«De nombreux pays en Afrique et dans le monde sont confrontés à plusieurs défis et pourraient tirer parti du design en tant que levier économique, catalyseur de l'innovation et des industries créatives», analyse Hicham Lahlou. Ainsi, pour l’architecte marocain, Morocco Design Organization, «sera donc l'occasion de lancer la dynamique dans le Royaume avec l’adhésion et le concours de tous les acteurs, en permettant de mobiliser les institutions nationales, organisations onusiennes et internationales, les marques et les entreprises internationales opérant en Afrique».

Et Hicham Lahlou de conclure que, par l’entremise de cette initiative, «tous ensemble nous pourront prendre de meilleures décisions et mettre en place des projets plus innovants, afin d'insuffler une nouvelle dynamique positive et pouvoir ainsi améliorer au quotidien la vie des citoyens et atteindre in fine, les objectifs des Nations Unies 2030 "SDG'S" ainsi que les objectifs 2063 de l’Union Africaine».