L’ADO entend faire du Maroc un designopole, l'épicentre d'une stratégie de développement économique à l'échelle africaine, basée sur la promotion du design.

Créée à l’initiative du designer marocain Hicham Lahlou, l’Africa Design Organisation ambitionne de regrouper en son sein plusieurs membres issus des 54 pays d'Afrique et du monde entier. Associations, designers industriels, institutions publiques et privées, institutions internationales, marques africaines, écoles et universités, marques et entreprises internationales opérant en Afrique... Autant d’acteurs majeurs qui auront pour mission de porter la voix de l'Afrique dans le monde et au sein de la World Design Organization.

Les ambitions de l’ADO sont aussi grandes que multiples. Outre le fait de positionner le Maroc comme un hub continental du design, l’association a aussi pour but de promouvoir le Made in Morocco ainsi que le Made in Africa, ou encore, de promouvoir l’éducation et l’enseignement du design dans les Universités.



«De nombreux pays en Afrique sont confrontés à de nombreux défis qui pourraient tirer parti du design en tant que levier économique, catalyseur de l'innovation et des industries créatives», explique Hicham Lahlou, son fondateur.



Cette organisation sera donc l'occasion de lancer la dynamique entre tous les pays d'Afrique et permettra de démontrer que le design peut être un vecteur puissant et un levier économique pour la mise en valeur «de l'industrie, l'artisanat, le tourisme, les exportations, les régions, les marques, l'aménagement des territoires et des villes, les infrastructures, l'éducation, la formation professionnelle etc.», détaille-t-il.

«L’ADO sera le porte-parole et porte-drapeau du design dans sa transversalité en Afrique et à l'international avec comme socle essentiel la diplomatie bilatérale et multilatérale. Elle sera un outil puissant du soft power et de la diplomatie parallèle alliés naturels et incontournables de la diplomatie officielle, et fera appel à des personnalités africaines et internationales de premier rang en tant que Présidents d’honneur», promet le designer.

L’ADO, qui annonce sa prochaine intégration à la World Design Organisation, s’implantera au Maroc, en Europe et en Amérique du Nord avant de s’étendre dans de nombreux pays d'Afrique.

Hicham Lahlou, designer international et architecte d’intérieur, a été nommé le 31 mars 2022 envoyé spécial et conseiller du président de la World Design Organisation (WDO), David Kusuma, pour les régions MENA et l'Afrique. WDO, qui célèbre ses 65 ans d’existence en 2022, est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des nations unies, avec un statut consultatif.