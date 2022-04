© Copyright : Le360 (photomontage)

Le designer Hicham Lahlou a été nommé Envoyé Spécial du Président de la World Design Organization, David Kusuma, pour la Région Mena et Afrique.

C'était le 30 mars dernier: Hicham Lahlou, designer marocain de renom, a été nommé Envoyé Spécial du président de la World Design Organization (WDO) pour la Région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) et Afrique.

Dans une lettre adressée au designer international par David Kusuma, le Président de la WDO pour le mandat 2022-2023 souligne la signification particulière que revêt cette nomination cette année. Et pour cause, la WDO célèbre son 65e anniversaire le 29 juin 2022, avec plus de 180 organisations membres, un réseau de près de 400.000 designers à travers le monde sans compter l’affiliation de la WDO à des universités prestigieuses, des sociétés professionnelles, des organisations promotionnelles, des entreprises, des villes et des gouvernements locaux.

Pour David Kusuma, également membre de l'Industrial Designers Society of America (IDSA) et de la Society of Plastics Engineers (SPE), la nomination de Hicham Lahlou au poste d’Envoyé Spécial pour la Région Mena et Afrique n’est pas anodine. En effet, le président de la WDO rappelle l’engagement du designer marocain en tant que Community Liaison pour l'Afrique de 2015 à 2017, mais aussi en tant que membre élu du conseil d'administration de 2017 à 2019 et enfin conseiller régional pour l'Afrique de 2019 à 2022.



Un engagement sans faille qualifié par David Kusuma de «source d’inspiration». Et celui-ci, de poursuivre que «son dévouement envers son pays, sa région et son continent, y compris sa carrière de designer international reconnu, le rend parfait pour cette mission spéciale».

Cette nomination sera suivie de plusieurs actions visant à renforcer la visibilité, la reconnaissance de la marque et le prestige de la World Design Organization dans les régions d'Afrique, et des pays du proche et du Moyen-Orient par le biais de l'engagement communautaire et de la diplomatie.

Une mission taillée sur mesure pour le designer dont le leadership, souligne le président de la WDO dans sa lettre, «ainsi que tous les efforts conjoints permettront de créer de nouveaux partenariats stratégiques, d'organiser des évènements régionaux et de susciter un nouvel enthousiasme pour les piliers et les adhésions de la WDO». Enfin, dernier objectif et non des moindres, la mise en place de solutions importantes fondées sur le design pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).



Contacté par Le360, Hicham Lahlou, très touché par «cette reconnaissance de (ses) pairs» et cette marque de confiance, prend la mesure de «la lourde tâche» qui lui incombe.

Il lui revient en effet en sa qualité d’Envoyé Spécial du Président de la WDO «d’obtenir le maximum de soutiens de différents ministères et institutions». Objectif pour le designer marocain, «faire passer un message à travers le design, vecteur de dialogue, de paix et d’amour dont les pratiques sont universelles».

Et pour asseoir ce discours fraternel, rien de plus inspirant que les accords d’Abraham conclus entre le Maroc et Israël. «C’est quelque chose qui est en train de germer et qui a l’adhésion du président», confie-t-il.

C’est donc une année riche qui s’annonce pour Hicham Lahlou qui entrevoit d’ores et déjà «la mise en place de connexions pour organiser des conférences au Maroc et apporter le maximum de leadership à notre pays afin de le faire rayonner au même titre que l’Afrique et la région MENA». Un travail de longue haleine, réalisé, faut-il le préciser, de façon bénévole par le designer marocain, et qui impliquera également «les pays frères avec lesquels nous avons des relations très fortes à l’instar de Bahreïn ou des Emirats arabes unis», précise Hicham Lahlou.

A propos de Hicham Lahlou

Né le 6 février 1973 à Rabat, Hicham Lahlou a décroché un diplôme d’architecte d’intérieur et designer de la prestigieuse Académie Charpentier, à Paris en juin 1995. Depuis, le designer franco-marocain s’est taillé une carrière l’échelle internationale et cumule les distinctions et les prix prestigieux.

Récemment à New York, en octobre 2021, le designer franco-marocain a ainsi été nommé et distingué dans la catégorie Lifestyle & Design parmi les 100 personnes d'ascendance africaine les plus influentes au monde dans le cadre de la 21ème édition du MIPAD (Most Influential People of African Descent), aux côtés du regretté Virgil Abloy, directeur artistique de Louis Vuitton, et aussi de Sir David Adjaye, célèbre architecte britannique et ghanéen.

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française depuis 2016, commissaire, auteur, Hicham Lahlou est sur tous les fronts, notamment celui du soft power et la diplomatie par le design. Un engagement dans la communauté du design qui dure depuis 25 ans et depuis 15 ans au sein de la WDO.

Tout au long de sa carrière, Hicham Lahlou a signé de grands projets et des collections éditées par de prestigieuses marques à l’international, telles que DAUM, Ecart International, Lip, Aquamass, CITCO Italy, HAVILAND et fondé en 2014, le projet «Africa Design Award & Days» (ADA, ADD).

Ses créations, régulièrement exposées dans des musées comme le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilbao, le Kunsthal Rotterdam, High Museum Atlanta Usa, ou le Victoria & Albert Museum de Londres, se classent à mi-chemin entre le design et l’art contemporain et font du designer un artiste reconnu à la fois pour son trait de crayon unique, son travail sur les lignes mais aussi pour ses partis-pris artistiques innovants.

Prochain projet à venir: l'Africa Design Academy, qui formera des designers de tous âges, et verra le jour entre 2022 et 2023.