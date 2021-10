© Copyright : DR

Le Grand Théâtre de Casablanca sera géré par la société de développement local Casa Event et Animation. Cette décision a été officialisée par une convention signée par le conseil de la ville de Casablanca et le conseil de la région du Grand Casablanca.

C’est officiel. Casa Event et Animation s’occupe de la gestion du Grand Théâtre de Casablanca. Une convention, signée et validée il y a trois semaines par le conseil de la ville, le conseil de la région et le maître d’ouvrage Casa Aménagement, est le document qui confirme le rôle que va désormais jouer la société de développement.

Il s’agit de la direction artistique de cet espace culturel avec un accompagnement de l’entreprise française Fimalac. Pour rappel, c'est Fimalac qui a retenue par Casa Aménagement en novembre 2019 pour assurer la direction technique.

La société française a également pour rôle de former une équipe marocaine, sur la partie technique, qui sera amenée à assurer la relève après la période de prestation de deux ans de Fimalac, à partir de la date de l’ouverture du Grand théâtre.

Les travaux de construction et d’équipement du Grand Théâtre ont été achevés en mars 2019, mais jusqu’à présent, le bâtiment n’a toujours pas été livré au gestionnaire, ici en l’occurrence, Casa Event et Animation.

Les équipes de cette entreprise de gestion déléguée sont en train de travailler sur le business plan devant financer le pré-programme culturel du Grand Théâtre. Ce même business plan devrait être validé par le conseil de la ville de Casablanca vers fin novembre selon nos sources.