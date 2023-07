Musique: Ahmed Soultan fait son come-back

Ahmed Soultan a offert un concert-rétrospective intimiste, samedi 22 juillet au théâtre du Meydene à Marrakech. Au menu, des anciens tubes remontant à plusieurs années, réinterprétés par le chanteur qui a disparu de la scène en raison de ses occupations dans le monde associatif.

Comme il l’a confié dans une déclaration pour Le360, en marge du concert, Ahmed Soultan s’investit en effet depuis 2016 dans des projets de développement local dans son fief familial, le Douar Mghazla, aux alentours de Taroudant.

Le show de samedi entrait dans le cadre de son «Standard Tour», qui a démarré en décembre 2022 à Casablanca, puis s’est poursuivi à Rabat, Agadir et enfin Marrakech. «J’avais envie de sonder mon public et voir si leur amour est resté intact. J’ai découvert un public magnifique (une majorité de femmes) qui connaît mes chansons par cœur, y compris les plus anciennes», a souligné l’artiste.

Au grand bonheur de ses fans, Ahmed Soultan, qui chante en amazigh, en darija et en anglais, a interprété plusieurs de ses succès dont «Ashkid», «Ya Bent Enass» ou encore «Afrodiziac». Le chanteur promet, par ailleurs, un nouvel opus intitulé «Evolution» pour novembre 2023.