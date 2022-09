© Copyright : DR

Le festival de musique électronique d'Essaouira, MOGA, aura lieu cette année, du 28 septembre au 2 octobre. Grande nouveauté: la durée totale de cet évènement musical s'élargit à 5 jours au lieu des 3 habituels.

Le MOGA festival d’Essaouira est de retour. Après deux ans d’absence pour cause de pandémie du Covid-19 et de ses restrictions, cette grand-messe de la musique électronique aura lieu cette année du 28 au 2 octobre. Et grande nouveauté cette année, la durée du festival s’élargit pour passer de 3 jours à 5 jours avec une programmation off.

«Avec la volonté de s'imposer comme un Boutique festival où l'expérience prime et pour rendre hommage à l’histoire d’Essaouira, MOGA a développé son programme OFF en collaboration avec les acteurs touristiques et culturels de la ville», expliquent les organisateurs dans un communiqué diffusé ce lundi 26 septembre.

Au programme, des «free ride session» sur la plage avec location de planches de surf et kite board gratuites pour les festivaliers, un concert d’ouverture dans les décors de Game Of Thrones, des DJ sets dans les meilleurs clubs de la ville souirie, une exposition photos en plein air dans les ruelles de la médina, des cours de cuisine traditionnelles, des workshop de music production ou d'écriture musicale, des talks à «Bayt Dakira».

«Nous sommes très fiers de ce tout nouveau programme OFF qui met en lumière les différents acteurs de la ville. Il était important pour nous que ce festival soit inclusif en faisant découvrir Essaouira et sa région à nos 9000 festivaliers, mais aussi en offrant aux habitants des événements gratuits pour qu'ils puissent partager l'expérience MOGA. Le partage et l'échange sont les maîtres mots de cette édition” déclare Matthieu Corosine, cofondateur de MOGA.

Côté programmation artistique on retrouve Acid Arab, Adam Dirkeim, Mr Id, Alyssa et Gia, Habibi Funk, et la liste est encore longue.