Demain, la dix-neuvième édition du Festival International du film de Marrakech sera lancée, au cours d'une cérémonie officielle, avec un hommage qui sera rendu à un célèbre acteur indien, Ranveer Singh.

A Marrakech, les préparatifs s'accélèrent au Palais des Congrès, qui abrite comme à chaque fois cet évènement qui célèbre le cinéma, afin d'accueillir la 19e édition du FIFM, de retour après deux années d'annulations successives à cause de la pandémie.

En plus du Palais des Congrès, la Place Jemâa El Fnaa et le cinéma Le Colisée, le Musée Yves Saint Laurent s’ajoutent à la liste des lieux où sont programmées les projections de films au cours d'un festival qui se tiendra sur neuf journées et soirées. Une sélection dirigée Rémi Bonhomme, en sa qualité de directeur artistique de ce festival, avec Ali Hajji, coordinateur général de cette manifestation.

Le jury du Festival sera présidé par l’Italien Paolo Sorrentino, entouré de huit autres professionnels du cinéma, dont la réalisatrice marocaine Leïla Marrakchi.

En tout, 14 films de 14 pays différents seront en concurrence pour l’un des cinq prix de ce palmarès, et tout particulièrement la très convoitée Etoile d’Or du FIFM.

L’Australie, le Mexique, la France, le Portugal, la Suisse, la Syrie, l’Iran, la Suède, la Tunisie, le Canada, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil et enfin le Maroc (avec Le bleu du Caftan de Meriem Touzani) sont représentés cette année.

Autre temps fort de cette 19e édition, des projections spéciales, avec 15 films d’auteurs (Turquie, France, Autriche, Italie, Inde, Maroc, Royaume-Uni, Tunisie, Allemagne, Cambodge, Iran, Portugal).

A ne surtout pas rater: deux films au cours de ces séances spéciales dont Pinocchio de Guillermo del Torro (2022) et Armageddon Time, de James Gray (2022).

En ce qui concerne les hommages, quatre cérémonies seront consacrées à quatre grand noms du cinéma, en plus de James Gray, la Marocaine Farida Belyazid, l’Ecossaisse Tilda Swinton et l’Indien Ranveer Singh, l’époux de la belle et tout aussi célèbre Deepika Padukone sont distingués cette année.

Enfin, il faut aussi savoir que de grands noms du cinéma dont Jeremy Irons, Julie Delpy, Asghar Farhadi, Julia Ducournau, Ranveer Singh, Jim Jarmusch, Marina Foïs, Ruben Östlund, Léos Carax et Gabriel Yared animeront des conférences (en fait, des master class).