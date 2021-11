Maroc-États-Unis: «Sous un seul ciel», une fresque murale pour célébrer deux siècles d’amitié

Une fresque symbolisant 200 ans d'amitié entre le Maroc et les Etats-Unis, sur un mur du lycée Moulay Idriss 1er, à Casablanca.

Le lycée Moulay Idriss 1er, sur le boulevard Moulay Youssef, abrite une fresque murale dédiée à la célébration des 200 ans d'amitié entre les Etats-Unis et le Maroc. Cette œuvre, réalisée entre le 29 octobre et le 8 novembre 2021, est une collaboration entre trois artistes: un Américain et deux Marocains.

Une fresque murale vient célébrer deux siècles d’amitié entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. Ce mural intitulé «Sous un seul ciel», réalisé par l’artiste américain basé à Chicago, Lee Charlton, en collaboration avec les artistes marocains, Fathi Khilad et Bakr Addaoui, a été peint sur le mur de la cour du lycée Moulay Idriss 1er, situé sur le boulevard Moulay Youssef, à Casablanca. Cette fresque dévoile deux animaux puissants, fiers et emblématiques des deux pays, à savoir le lion de l’Atlas marocain et l’aigle chauve américain. Une façon selon la mission diplomatique des Etats-Unis au Maroc de symboliser l’importance du partenariat continu dans la lutte contre plusieurs défis mondiaux, y compris les menaces environnementales mettant en péril la planète Terre. «Nous partageons tous une maison commune sous un seul ciel. Nous avons donc tous un intérêt commun à la protéger pour les générations futures», affirme une source du consulat des Etats-Unis à Casablanca. Vidéo. 200 ans de Légation américaine à Tanger: une fabuleuse histoire...pour 1 dollar par mois Cette peinture murale est le fruit d’un partenariat entre le centre culturel Dar America, l’association Casablanca-Chicago Sister Cities, et WeCasablanca. Elle entre dans le cadre de la campagne que la mission diplomatique américaine organise tout au long de l’année 2021 pour célébrer 200 ans depuis que le Sultan marocain Moulay Slimane a offert aux Etats-Unis en 1821, le bâtiment qui accueille la Légation américaine à Tanger, comme symbole d’amitié. La campagne comprend aussi une exposition au musée de la Fondation Abderrahman Slaoui à Casablanca, des compétitions d’arts visuels, ainsi que des ateliers intitulés Hna W’mricane (Les Américains et nous) qui explorent les liens historiques entre le Maroc et les Etats-Unis.

Par Qods Chabaa