VidéoL’Ambassade de Côte d’Ivoire au Maroc a donné, ce week-end, le coup d’envoi à la 3ème édition des Journées culturelles ivoiriennes, un évènement qui coïncide avec la célébration de la fête de l’indépendance de la république de Côte d’Ivoire et le 60eme anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Les Journées culturelles de Côte d’Ivoire au Maroc se tiennent à Rabat avec la participation, notamment, de groupes d’artistes ivoiriens, de musiciens et d’écrivains. Cette manifestation culturelle marque le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Ces Journées sont placées sous l’égide conjointe des ministères marocains des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et celui de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Le riche programme d’activités comporte une table ronde sur le thème «Le retour des biens culturels: enjeux et défis pour l’Afrique». Une journée «portes ouvertes» à la Représentation culturelle de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Maroc, est également au programme ainsi qu’une soirée artistique de clôture prévue dimanche 25 septembre 2022, au théâtre Mohammed V de Rabat.

Cette soirée sera animée par des artistes ivoiriens et marocains dont DJ Kerozen, Oualas, Mimo Lazrak, Issam Kamal, l’Ambassadeur Agalawal et la Compagnie de danse traditionnelle le Zaouli National.