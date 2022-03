Le Jerusalem East & West Orchestra et l'orchestre marocain Symphonyat ont signé la semaine dernière un accord de partenariat.

© Copyright : Twitter

Le Jerusalem East & West Orchestra et l'orchestre marocain Symphonyat ont signé la semaine dernière un accord de partenariat. L’annonce a été faite sur Twitter par David Eyal, chef adjoint du bureau de liaison de l'Etat hébreu à Rabat.

Une première. L’orchestre marocain Symphonyat a signé, la semaine dernière, en Israël une convention de partenariat avec le Jerusalem East & West Orchestra. Selon David Eyal, chef adjoint du bureau de liaison de l'Etat hébreu à Rabat, qui a partagé la nouvelle sur Twitter, cet accord vise à promouvoir la créativité musicale et la fraternité et à approfondir les liens sociaux, culturels et économiques entre les deux pays.

Selon le document de cet accord, le Jerusalem East & West Orchestra et l'orchestre marocain Symphonyat partagent un langage musical multiculturel riche et varié et une vocation commune de rapprochement des cœurs et des cultures.

C’est pourquoi, cette convention de partenariat vise à préserver, relier, diffuser et perpétuer des traditions musicales variées et même à s'en inspirer afin de former un nouveau type de création musicale dans un langage contemporain qui le rend accessible à un large public.

Cet accord a également pour objectif de construire un partenariat solide entre les deux orchestres qui vont collaborer sous la direction du maestro Tom Cohen et qui donneront des concerts conjoints en Israël et au Maroc.

Le 3 mars dernier, l’orchestre marocain Symphonyat et le Jerusalem East & West Orchestra ont produit un concert commun pour la paix, lors du Festival Song of the Dove (Le chant de la colombe), lequel s’est déroulé du 2 au 4 mars en Israël. Il s’agit de la première coopération internationale entre les deux orchestres, toujours sous la direction musicale du maestro Tom Cohen.