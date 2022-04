© Copyright : DR

La plateforme de streaming promet à ses abonnés de grandes et belles émotions avec «Lonely Planet», une histoire d’amour comme on les aime, qui aura pour toile de fond le Maroc.

«Préparez-vous à vous évanouir», annonce Netflix en guise de mise en bouche de sa prochaine production, Lonely Planet.

A l’affiche de cette belle histoire d’amour, Laura Dern, actrice fétiche de David Lynch, que l’on connaît pour ses nombreux rôles incarnés au cinéma notamment dans Sailor and Lula aux côtés d’un jeune Nicolas Cage, Jurassic Park III et Jurassic World ou encore Marriage Story dans lequel elle campe le rôle d'une redoutable avocate qui lui a valu l’oscar du meilleur second rôle féminin.

A ses côtés, on retrouvera Liam Hemsworth célèbre notamment pour ses rôles dans la saga Hunger Games. Un couple détonnant et qui ne manquera pas de suprendre... Mais c'est bien l'effet de surprise escompté par Netflix qui s'en remet donc au talent de Susannah Grant, à qui l’on doit Unbelievable et Erin Brockovich, ainsi que des comédies romantiques comme Ever After et Catch and Release, pour l'écriture, la production et la réalisation de Lonely Planet, annoncé pour 2023.

Les détails sur le film se font rares à ce stade mais, Netflix promet d'ores et déjà «une histoire d'amour ensoleillée», «tournée au Maroc» et «mettant en vedette deux acteurs hollywoodiens très différents».