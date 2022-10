Manal Benchlikha et Nora Fatehi interprètent "Light the sky", 3ème titre officiel de la Coupe du monde 2022 de football, qui se déroulera au Qatar.

Les chanteuses marocaines Manal Benchlikha et Nora Fatehi montrent leur talent dans «Light the sky», un titre signé du producteur marocain RedOne. Ce sera l’un des hymnes officiels de la Coupe du monde de football 2022.

C’est une consécration pour les deux stars marocaines de la chanson. Manal Benchlikha, qui avait chanté lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN féminine à Rabat, et Nora Fatehi, star marocaine qui fait carrière en Inde, ont participé au titre Light the sky, aux côtés d’autres artistes féminines de renom.

On retrouve ainsi dans ce titre, dont le clip a été dévoilé le 7 octobre sur YouTube, la chanteuse yéménite Balkyss Fethi ainsi que l’Irakienne Rahma Riad.

Parmi les autres hymnes officiels produits par le producteur international, nommé par la FIFA directeur exécutif divertissement de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera au Qatar, a aussi été dévoilé en août Arhbo, un titre interprété par Gims et Ozuna.

En avril, Hayya Hayya, premier single aux influences R&B et Reggae, publié en vue de la compétition phare du football mondial et interprété par Trinidad Cardona, Davido et Aisha, avait connu un franc succès.