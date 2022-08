© Copyright : DR

La nouvelle collaboration musicale de la Marocaine Zina Daoudia et de l’Algérien Cheb Bilal bat tous les records en Algérie et déjoue les discours haineux de la junte militaire au pouvoir.

Ntaya Da3if (Tu es faible), le nouvel opus du duo composé par Zina Daoudia et Cheb Bilal, pulvérise littéralement tous les records avec déjà, six jours à peine après avoir fait son entrée sur YouTube, plus de 4 millions de vues.

Les deux artistes n’en sont pas à leur première collaboration et avaient déjà formé un précédent duo, auquel s’était joint DJ Youcef, en 2017 avec la chanson Au niveau qui, à titre de comparaison avec Ntaya Da3if, totalise aujourd’hui un peu plus de 8 millions de vues.

La montée fulgurante du nouveau clip de Zina Daoudia et Cheb Bilal sur la plateforme YouTube est telle que cette nouvelle collaboration se classe numéro un des tendances en Algérie. Au-delà de la qualité artistique de ce duo applaudi par les internautes, ce succès témoigne sans conteste de la victoire de l’art et de la culture sur la propagande haineuse.

Et ce n’est pas les commentaires des internautes qui diront le contraire. En effet, c’est à l’unisson que Marocains et Algériens saluent depuis plusieurs jours sur YouTube ce duo musical maroco-algérien qui vient conforter de part et d’autre l’attachement que se vouent les deux peuples, n’en déplaise aux discours haineux propagés à l’encontre du Maroc par la junte militaire au pouvoir.