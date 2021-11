Le poète Tiago Torres de Silva, et les chanteuses Fabia Rebordao et Sara Correia participeront à la 11e édition du festival Fado au Maroc, du 10 au 13 novembre 2021, à Rabat et Casablanca.

Après une année de pause obligatoire due à la pandémie du Covid-19, le festival portugais Fado revient au Maroc pour une 11e édition, et prendra place à Rabat le 10 novembre 2021 au Théâtre National Mohammed V et à Casablanca les 12 et 13 novembre au Studio des Arts Vivants.

Pour cette 11e édition, le Festival de Fado réaffirme son engagement au Maroc avec l’ambition de promouvoir la langue et la culture portugaise. Cette manifestation culturelle est une célébration de la musique portugaise, qui ravit du traditionnel au contemporain, toujours de manière surprenante.

Organisé par les promoteurs d’évènements culturels Alto e Bom Som et Everything is New, en collaboration avec l’ambassade du Portugal au Maroc, le Fado Festival est produit et dirigé par le célèbre musicien Rodrigo Costa Félix et le manager artistique Frederico Carmo.

Contactés par Le360, les producteurs du festival expliquent que le choix du Maroc pour cette onzième année du festival n’est pas anodin. «Il y a une relation historique entre le Portugal et le Maroc et nous voulons manifester la connexion culturelle existante entre les deux pays. De plus, nous aimons le Maroc et nous pensons que le public marocain pourrait bien apprécier la musique portugaise», ont-ils déclaré.

Dans cette édition, que le Festival consacre à Lisbonne, épicentre et source inépuisable des artistes de fado depuis ses débuts, mais également au genre musical portugais fado constitué de chants populaires au thème mélancolique accompagnés d'instruments à cordes pincées, il rassemble des figures de reconnaissance internationale unanimement plébiscitées par la critique et le public à chaque concert, comme les artistes Sara Correia et Fabia Rebordao qui se présentent au Maroc pour montrer leurs derniers travaux.

Bien que le point fort de l'évènement soit les concerts de fado, le festival est bien plus que de la musique. En effet, il n'oublie pas d'autres expressions artistiques qui nous montrent différentes visions du fado et de la culture portugaise dans le monde entier.

«Au programme, également, une conférence sur Lisbonne, le berceau du fado, dirigée par le poète Tiago Torres de Silva, et la projection du film documentaire Lisbon Story du célèbre réalisateur, producteur, scénariste de cinéma et photographe allemand, Wim Wenders. Des artistes marocains pourrait se joindre à la scène, mais nous ne voulons pas gâcher l’effet de surprise», ajoutent les producteurs du festival.

Aujourd’hui, le fado est considéré comme un patrimoine culturel immatériel de l’humanité reconnu par l’UNESCO, et au cours des dernières décennies, il a accru sa popularité dans le monde entier, en gagnant de plus en plus de publics.