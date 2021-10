Mohamed Jouahri, directeur général de la Société de développement local Casablanca Events et animation.

© Copyright : Le360

Le festival "WeCasablanca" se tiendra du 21 au 24 octobre, au parc du Vélodrome de Casablanca, avec un programme riche et varié.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue hier, mercredi 13 octobre 2021, à Casablanca, le directeur général de la Société de développement local Casablanca Events et animation, Mohamed Jouahri, a affirmé que cette manifestation, qui intervient dans le contexte du 5e anniversaire de la marque territoriale "WeCasablanca", sera marquée par la participation de plusieurs artistes de renom et permettra de découvrir des talents prometteurs.

La rentrée culturelle de la ville sera haute en couleurs à l’occasion du "WeCasablanca Festival", a-t-il indiqué, ajoutant que la scène du parc de Vélodrome verra défiler de très grandes voix marocaines, "quatre jours qui balanceront entre musiques nationales incontournables et fusions modernes, à l’image de la diversité, de la créativité et de l’ouverture sur le monde inscrites dans l’ADN de Casablanca".

Afin d'élargir le cercle du public, le festival sera accessible en présentiel et en live sur les réseaux sociaux en tant qu'espace de rencontre pour les amoureux de différents styles de musique à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, a-t-il déclaré.

Présentant le programme de cette édition, Mohamed Jouahri a souligné que pour la soirée d’ouverture, les sublimes voix de Sanaa Marahati, Marouane Hajji et Abderrahim Souiri emporteront les festivaliers dans un voyage à travers les plus beaux poèmes de la musique andalouse et du Malhoun.

Le 22 octobre, la musique marocaine moderne sera à l’honneur. Réunis au sein d’une résidence d’artistes, trois talents d’exception à savoir Fatim Zahra Laaroussi, Lamiaa Zaidi et Mohcine Salahedine, qui ont peaufiné un spectacle inédit revisitant de grands classiques de la chanson marocaine moderne, en empruntant les plus fameux succès d’artistes qui sont dans les mémoires de tous les Casablancais comme Ghita Benabdeslam, Mahmoud El Idrissi et Mohamed El Hayani, a-t-il poursuivi, ajoutant que le 23 octobre sera dédié à la célébration de l’Aïta.

Un groupe de musiciens issus de différents horizons, rock, musique classique ou chaâbi accompagnera Souad Hassan et Khalid Bouazaoui pour "la Aita Project", sous la direction artistique de Abdellah Cherradi et Youssef Grirane.

Pour la révélation des plus belles voix de demain, c’est un plateau exceptionnel qui attend le public le 24 octobre, celui de la finale de la 3ème édition de Stud Live.

Souhaitant mettre en avant le talent de la jeunesse marocaine, "WeCasablanca Festival" a décidé de clôturer son édition 2021 de la plus belle des manières en réunissant sur scène les finalistes de Stud Live, une plateforme digitale artistique qui a réuni, lors de cette édition, plus de 900 candidats de dix villes du Royaume. Grâce à ce concours, les meilleurs talents bénéficient d’un encadrement et d’un enregistrement audio-vidéo professionnel.

En marge de cette manifestation annuelle, la caravane WeCasablanca s’invite dans plusieurs écoles publiques et des associations qui s’occupent des enfants en difficultés sociales.

Créée en 2015, la Société de développement local Casablanca Events et animation a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, Casablanca Events et animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des événements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique.