Tenu à l'occasion du 5e anniversaire de la marque territoriale, WeCasablanca, ce festival éponyme, proposé en présentiel et en live sur les réseaux sociaux, investit le tout nouveau parc du Vélodrome et invite les Casablancais à 4 jours de célébrations musicales hautes en couleurs.

WeCasablanca Festival, évènement organisé par la société de développement local Casablanca Events et Animation, en partenariat avec la Commune de Casablanca, aura lieu du 21 au 24 octobre 2021 au stade du Vélodrome, tout récemment réhabilité.

L'évènement lance la rentrée culturelle 2021 et marque surtout un anniversaire. C'est en effet le 24 octobre 2016 qu'était lancée la marque territoriale WeCasablanca, affirmation de l'identité de la capitale économique du Maroc et de ses habitants, mais également étendard d'une stratégie d'attractivité et d'inclusion soutenue, notamment, par une promotion active de la culture et du sport dans la métropole.

Le parc du Vélodrome sera pris d'assaut par de grandes stars, représentantes incontournables de la musique nationale et des voix nouvelles qui enflamment les toutes jeunes générations.