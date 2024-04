L’acteur Rabii Skalli répond aux critiques dans «Dar Nssa»

Rabii Skalli, Hamza dans «Dar Nssa» diffusée tous les jours à 20 heures sur Al Aoula réagit aux critiques sur les réseaux sociaux. On lui reproche de ne pas maîtriser le dialecte marocain spécifique à la Région du Nord du Maroc. Ce n’est pas tout, un flic casanova et mesurant 1m50? Pas très crédible non?

Rabii Skalli, très décontracté dans un entretien à bâtons rompus accordé à le360, rectifie le tir et met fin aux rumeurs. «D’abord, je mesure 1m80 et puis le fait que je sois un mec à fille dans la série, c’est en lien avec ma personnalité, ça n’a rien à voir avec mon statut, ou ma fonction», déclare ce comédien, l’un des acteurs fétiches de Samia Akariou et de Nora Skalli.

Pour le casting de «Dar Nssa», classé deuxième dans les programmes les plus regardés sur 2M avec 40,6% de part d’audience, ce tandem, meilleures amies et complices dans la vraie vie, ont opéré un casting identique à celui de la série «Yacout et Anbar», diffusée durant le ramadan d’il y a au moins trois ans sur Al Aoula. «J’étais en déplacement lorsque Samia Akariou, la réalisatrice de cette série m’a proposé de jouer dans cette série et j’ai accepté. Nous étions comme une famille, on a passé des magnifiques moments dans cette maison Dar Nssa».

Pour apprendre l’accent du Nord, Rabii, dit avoir passé du temps avec les gens du quartier, à Tanger, sur les lieux du tournage. «Ce n’était pas du tout facile. Il fallait se concentrer sur le jeu, sur le dialogue et sur l’accent. Excusez-nous si cela ne correspond pas à vos attentes, mais vraiment on a fait de notre mieux», justifie notre interlocuteur qui raconte que ses quelques séquences Meryem Zaimi, Zazia dans Dar Nssa, il n’est pas prêt à les oublier. «Elle n’a pas fait rire que les téléspectateurs. Il fallait me voir, moi devant elle, avec ses mimiques et sa façon de parler, je ne pouvais pas m’empêcher de rigoler».