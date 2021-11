© Copyright : Le360

Le comédien Aziz El Fadili est décédé ce vendredi 19 novembre 2021 à l'aube, dans un hôpital à Eindhoven, aux Pays-Bas. Il avait été placé en soins intensifs après avoir contracté le Covid-19.

Triste nouvelle en ce matin du vendredi 19 novembre 2021. Le comédien marocain Aziz El Fadili est décédé à l’aube, à l'âge de 78 ans, dans un hôpital à Eindhoven en Hollande. Ses enfants, l'humoriste Hanane El Fadili, et le réalisateur Adil El Fadili, l'ont annoncé sur les réseaux sociaux.

L’acteur s'était rendu avec son épouse dans ce pays pour rendre visite, il y a 25 jours, à leur plus jeune fille qui réside dans cette ville des Pays-Bas. Le couple y avait contracté le Covid-19.

Il y a 12 jours exactement, l’artiste a été placé sous ventilation artificielle au service de réanimation d'un hôpital d'Eindhoven.

Son fils, Adil, avait alors annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se trouvait dans un état grave. C’était mardi 16 novembre dernier.

Trois jours plus tard, Aziz El Fadili a succombé à la maladie, qui a également touché son épouse.

Aziz El Fadili, connu pour avoir été le "Monsieur Météo" de la première chaîne de télévision nationale dans les années 80, a interprété de nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Il a toujours fait partie du casting des films et des téléfilms réalisés par son fils, Adil.

Parmi ses rôles les plus mémorables, celui qu'il a interprété dans la fameuse série à succès «La Brigade», diffusée sur Al Aoula, ou encore dans une série TV plus récente «Al Baraka F'Rassek», diffusée en 2019 au cours du mois de ramadan.

Selon les dires de plusieurs professionnels du cinéma et de la télévision, feu Aziz El Fadili avait la capacité d’interpréter toutes sortes de personnages, dans un talent éclectique, tout en réussissant toujours à faire ressortir leur profondeur et leur force de caractère. «Son charisme jouait aussi beaucoup en sa faveur. Il avait une forte personnalité», confie un artiste qui évolue dans l'univers du cinéma et de la télévision, interrogé par Le360.

Aziz El Fadili est actuellement à l’affiche du long métrage «Les femmes du Pavillon J» de Mohammed Nadif, où il joue aux côtés de Malika El Omari.

L'acteur, décédé au matin de ce vendredi 19 novembre 2021, a également joué l’un des rôles principaux dans le prochain long métrage de son fils, Adil El Fadili, dont le titre sonne comme une prémonition. La sortie de «Mon père n’est pas mort» est prévue en 2022.