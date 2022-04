© Copyright : DR

Grande nouvelle pour les amateurs d’histoire et pour les Marocains en général, une nouvelle application propose pour la première fois une expérience immersive dans les sites archéologiques du Moyen Age marocain, témoins de la grandeur des Empires berbères.

Présentée lors de l’inauguration du mois du patrimoine le 18 avril, par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, l’application «la route des empires», dont le développement a été confié au collectif ByAppli.ma et a été porté par le Centre Jacques-Berque de Rabat, en collaboration avec le Ministère de la culture au Maroc et l’Ambassade de France au Maroc, propose une nouvelle façon de découvrir, de connaître ou de mieux connaître l’histoire du Maroc médiéval.

Grâce à une expérience immersive, cette application évolutive, qui sera bientôt disponible en arabe et en amazigh, propose une visite des sites archéologiques du Moyen Age disposés le long de la légendaire route des empires, l’une des routes commerciales les plus importantes du système économique et politique de l’Afrique médiévale, qui s’étendait sur près de mille kilomètres en longeant le rivage nord du Sahara, du Tafilalet à l’Oued Noun.



Le long de cette bordure septentrionale du Sahara s’étendant d’Est en Ouest, et dont le contrôle fut l’un des éléments clef de la constitution des grands empires marocains du Moyen Age, des Almoravides (XIe siècle ) aux Saadiens (XVIe siècle), six cités majeures ont brillé à travers le temps: Igiliz, Agadir Oufella, Sijilmâsa, Nûl Lamta, Zagora et Akka.



L’histoire de ces cités mythiques situées du cœur du carrefour des civilisations de l’époque médiévales, entre Afrique et Méditerranée, Orient et Atlantique, qui constitue le centre d’intérêt de nombreuses recherches universitaires a pu être revisitée grâce à des missions archéologiques marocaines et internationales et se dévoile aujourd’hui sur cette application.

Une occasion inédite de découvrir les vestiges matériels et architecturaux, de l’histoire des Empires Berbères, les Almoravides (1050-1147) puis les Almohades (1147-1269). Des dynasties érigées en modèles «qui ont lancé l’unification territoriale depuis le Sud du Maroc actuel avant d’étendre leur domination, par conquêtes et alliances successives, sur d’immenses zones couvrant la majeure partie du Maghreb, mais aussi de l’Afrique subsaharienne et de l’Europe méridionale», est-il ainsi expliqué sur l’application.

Par ailleurs, en complément des ressources présentes sur l’application, le site dédié propose des compléments pédagogiques pour accompagner les publics scolaires et les utilisateurs des espaces de MicroFolie des Instituts français du Maroc (Rabat, Casablanca, Meknès, Marrakech). Autant de ressources composées d’un escape game en ligne ainsi que de fiches pédagogiques proposant des activités liées aux différents sites, en direction de tous les publics scolaires, et amenées à évoluer et à être enrichies grâce aux contributions des enseignants intéressés par ce projet.

L’application «la route des empires» est téléchargeable librement sur les stores Android et Apple et sera aussi disponible dans les salles Micro-folies des Instituts français de Casablanca, Meknès, Marrakech et Rabat, pour pouvoir expérimenter une visite en réalité virtuelle 3D (casques). Cette visualisation complète sera également disponible sur chacun des sites, au sein de leur Centre d’Interprétation Patrimoniale dédié.

Pour plus d’informations, consultez le site www.laroutedesempires.ma