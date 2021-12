© Copyright : DR

Une salle d'éveil et de pratique musicale vient d'être créée au sein de l'hôpital d'enfants au CHU Ibn Sina de Rabat. Ce projet intitulé «la musique s'installe à l'hôpital» est initié par la fondation Abderrahim Fennich et sera inauguré ce dimanche 12 décembre 2021.

«La musique s’installe à l’hôpital». Ce projet, initié par la fondation du docteur Abderrahim Fennich, voit le jour au CHU Ibn Sina de Rabat. La chanson Naghma Wa Bassma, interprétée par plusieurs ténors de la chanson marocaine, dont Latefa Raafat et Bachir Abdou, a été créée et choisie à cette occasion pour être l’hymne de la Fondation qui vient initier ce concept.

C’est ce qu’explique Naila Fennich, la présidente de la Fondation, dans une déclaration pour Le360. «Dans un premier temps, nous avons réaménagé et équipé une salle de l’hôpital d’enfants du CHU Ibn Sina à Rabat qui a été transformée en un mini studio de musique pour l’éveil et la pratique musicale. Nous avons reçu à cet effet une subvention du ministère de la Culture, notre unique partenaire pour l’instant», souligne l’instigatrice principale de «La musique s’installe à l’hôpital».

Pour la mise en place de ce projet, Naila Fennich s’est entourée par ailleurs de plusieurs collaborateurs dont Kaisse Benyahya, l’ex-directeur de la communication à la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Il est également musicien et fils de l’écrivain et parolier Mohammed Benyahya Tanjaoui. C'est Kaisse Benyahya qui a écrit et composé l'hymne de la Fondation lancé à cette occasion.

L’inauguration officielle de ce projet qui vise à terme à instaurer la thérapie par la musique dans tous les hôpitaux du Maroc et de cibler tous les patients sans exception. «Nous avons démarré avec les enfants, tous âges confondus, mais nous avons pour ambition d’élargir l’expérience qui devrait concerner dans une future étape tous les patients de tous les hôpitaux du Maroc», souligne Naila Fennich.

Le planning de ces séances d’éveil et de pratique musicale n’a pas encore été établi, mais cela se fera de manière progressive.