De g à d: le rabbin Hazout, David Govrin, Moshe Barbivay, Serge Berdugo et Orna Barbivay.

La ministre israélienne de l’Economie, Orna Barbivay et son époux natif du Maroc, accompagnés par l’ambassadeur israélien au Maroc, David Govrin, ont visité mardi 22 février 2022 le temple Beth El de Casablanca où ils ont été accueillis par Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc et le rabbin Hazout.

Au cours de cette cérémonie religieuse, des prières ont été dites pour le repos de l’âme de feu Mohammed V et de feu Hassan II et des bénédictions solennelles ont été élevées à la gloire du roi Mohammed VI, de la famille royale et du peuple marocain.

La ministre Orna Barbivay et Serge Berdugo ont eu un long entretien au cours duquel ont été évoqués notamment les travaux de réhabilitation des sites et des lieux historiques juifs marocains entrepris depuis des décennies par le Royaume du Maroc et la communauté, juive sous l’égide du roi Mohammed VI.

La ministre Orna Barbivay a salué les efforts exceptionnels déployés pour la préservation et la pérennité du patrimoine culturel du judaïsme marocain.

Après avoir pris connaissance du livre consacré à l’opération de réhabilitation des cimetières juifs du Maroc «La Maison des Vivants - Beth Ha Hayim», initiée en 2010 par le Roi, la ministre a dit toute son admiration pour cette extraordinaire initiative royale d’une haute portée symbolique qui va droit au cœur des familles des chers disparus, inhumés dans les 170 nécropoles restaurées.

Comme elle avait pu le constater personnellement avec l’exemple émouvant qu’elle venait de vivre avec son époux qui, après une absence de 60 ans, avait eu le réconfort de prier sur la tombe– parfaitement entretenue–, de son père inhumé au cimetière Juif de Ben M’sick à Casablanca.