Pour sa 4e étape, le Gnaoua Festival Tour a enchanté le public de Rabat, notamment avec un concert réunissant le maâlem Hamid El Kasri et le contrebassiste de jazz international, Avishai Cohen, 23 juin 2022.

© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Lors de la 4e étape de sa tournée au Maroc, le Gnaoua Festival Tour a enchanté le public de Rabat. Le concert présenté jeudi soir, 23 juin 2022, par le maâlem Hamid El Kasri et le contrebassiste de jazz international, Avishai Cohen, était tout simplement sublime.

«J’aime le Maroc». C’est par cette chaleureuse expression, que Avishai Cohen, star israélienne du jazz, a entamé sur la scène du théâtre Mohammed VI, plein à craquer pour l'occasion, un spectacle d’une heure, en trio avec la batteuse Roni Kaspi et le pianiste Elchin Shirinov.

Le groupe a été longuement applaudi par les spectateurs, constitué de nombreux jeunes, hommes et femmes. Le concert, joué à guichet fermé, n’était pourtant pas gratuit, preuve de l’engouement suscité par ce spectacle haut en couleur.

Le clou de la soirée fut la partie fusion du maâlem Hamid El Kasri et de sa troupe, avec le trio du contrebassiste de jazz Avishai Cohen. Dans une ambiance magique, le public n’a cessé d’applaudir, surtout quand Hamid El Kasri a partagé la scène avec Avishai Cohen trio, Nabyla Maan et le trio Vincent Peirani et Emile Parisien.

Outre Rabat, le Gnaoua Festival Tour a déjà fait escale à Essaouira (3/4 juin 2022), à Marrakech (9/10 juin), et à Casablanca (16/17/19 juin).

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, le festival a choisi en 2022 un projet culturel «de résistance», le Gnaoua Festival Tour, un format itinérant, «pour que les gnaoua soient célébrés chez eux dans chacune de ces villes», indiquent les organisateurs.

La culture gnaoua a été inscrite en 2019 au patrimoine culturel de l’UNESCO. En 2022, la tournée itinérante du festival a réuni les plus grands maâlems gnaoua avec 150 musiciens internationaux venus de près de 15 pays pour présenter 30 concerts inédits. Au terme de l'étape de Rabat, il a été annoncé officiellement que le prochain Festival gnaoua aura lieu du 22 au 24 juin 2023.