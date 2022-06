© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

La métropole vibrera pendant trois jours au rythme des crotales (les fameux «krakeb») des maâlems Gnaouas, pour le plus grand bonheur des Casablancais. Le Gnaoua Festival Tour s'est en effet arrêté hier, jeudi 16 juin 2022, à Casablanca. Voici, en images, les temps forts de cette première Lila gnaouie.

Après Essaouira et Marrakech, et juste avant Rabat, c’est Casablanca qui a accueilli hier, jeudi 16 juin 2022, des artistes d’un peu partout dans le monde pour une soirée exceptionnelle à l’esplanade du stade Mohammed V, qui s’est transformer en un terrain de jeu à 100% musical en hommage à cet art, désormais inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Suspendu deux longues années à cause du Covid-19, le célèbre Festival Gnaoua et musiques du monde revient en cette année 2022 pour une 24e édition qui fait exceptionnellement le tour de quatre villes du Royaume.

Une soirée magique et des moments exceptionnels partagés entre le public et les artistes, tous deux ravis de renouer enfin avec les festivités après deux années de restrictions. Le Maâlem Rachid Hamzaoui et Asmaa Hamzaou ont fait vibrer un public de tous âges sur les rythme gnaouis avant de céder la place au Maâlem Hassan Boussou, qui s’est produit en concert fusion avec Soukaina Fahsi, Piers Faccini, Cyril Atef & Malik Ziad.

Au programme de ce vendredi 17 juin 2022, toujours à l’esplanade du Stade Mohammed V, le Maâlem Abderrahim Oughassal, le Trio Assala avec Omri Mor, Mehdi Nassouli & Karim Ziad, Maâlem Ismail Rahil en concert fusion avec Trio Assala & Jowee Omicil. L’artiste cubain CIMAFUNK est également au rendez-vous, en plus de Maâlem Khalid Sansi.

Pour la soirée de clôture, dimanche prochain, 19 juin 2022, le Maâlem Abdenbi Guaddari se produira à l’Uzine suivi de Mehdi Qamoum en concert fusion avec Kya Lou.