VidéoRanveer Singh, star indienne à l'ascension fulgurante, a eu droit à un hommage chaleureux à Jemaâ El Fna, ce vendredi 11 novembre, en marge du Festival international du film de Marrakech. Véritable showman, il s'est même essayé à une petite partie de rap en signe de reconnaissance.

Grand moment d’émotion pour Ranveer Singh, ce vendredi à Marrakech. Invité de marque de l’édition 2022 du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui s’est ouverte hier dans la cité ocre, après deux ans de suspension due à la pandémie du Covid-19, l'acteur indien aux multiples talents (danseur, rappeur, comédien...) a été agréablement surpris de voir à quel point le public Marocain apprécie le cinéma de Bollywood.

A sa descente de voiture, alors qu’il s’apprêtait à fouler le tapis rouge de la cérémonie d’ouverture du FIFM, où un hommage lui a été consacré, Singh était appelé et réclamé par le public de Marrakech. «Je ne m’attendais pas à recevoir toutes ces marques d’attention, d’amour et de gentillesse. On m’avait parlé de l’amour du peuple Marocain pour le cinéma indien, mais ce soir je l’ai vraiment réalisé», a déclaré l’acteur fétiche de Sanjay Leela Banshali, dont le film «Mastani» a été projeté sur la place Jemaâ El Fna.

«Je suis un showman et je ne peux pas ne pas offrir au public ici ce soir une performance pour les remercier, je leur propose donc un morceau de rap», a lancé ce véritable phénomène à l’ascension fulgurante. En dix ans de carrière seulement, il a réussi à faire partie des castings des meilleurs et des plus réputés des réalisateurs indiens.

A Jemaâ El Fna en 2015, durant le FIFM, Shahrukh Khan, un de ses modèles, avait reçu le même hommage. «Lorsque je l'ai découvert, j'étais encore plus ému», a poursuivi Singh.

Singh s’est imposé comme l’un des acteurs les plus doués de sa génération, grâce notamment à ses rôles dans «Simmba» et «Gully Boy». La star bollywoodienne travaille notamment avec les réalisateurs de la famille Khan, mais aussi avec Karan Johar, Rohit Shetty, ou encore Aditya Chopra.