Le festival Gnaoua Tour débute le 3 juin prochain, avec une première escale dans son berceau, Essaouira. Le programme intégral vient d'être annoncé officiellement, ce vendredi 20 mai 2022. Le voici.

Toute la programmation du Festival Gnaoua Tour a enfin été dévoilée. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 20 mai, les organisateurs rappellent que pour cette édition 2022, le festival Gnaoua musiques du monde se réinvente pour prendre la forme d’une caravane musicale.

«En attendant de retrouver le Festival Gnaoua et Musiques du Monde à Essaouira en 2023 dans son format habituel, cette tournée sera l’occasion de célébrer, partout où elle ira, l’authenticité et le succès des Gnaoua et d’Essaouira, porteurs de valeurs de tolérance et de partage, valeurs essentielles de la culture marocaine», précisent les organisateurs.

Le festival Gnaoua Tour débutera donc le 3 juin prochain, avec une première escale à Essaouira, berceau du festival, avant continuer sa route à Marrakech, Casablanca et Rabat.

Pendant deux jours, les 3 et 4 juin, Essaouira va se parer de ses plus beaux atours. Ce sont onze maâlems des plus réputés de Mogador qui donnent rendez-vous au public dans cette capitale de la tagnaouite pour des prestations de fusions musicales hautes en couleurs et des concerts du pur répertoire Gnaoua, lors de douze concerts, Place Moulay El Hassan et à Dar Souiri.

Au commencement, il y aura l’Afrique, avec une fusion très attendue: celle du Malien Vieux Farka Touré, surnommé le «Hendrix du désert», cador de la collaboration musicale, qui retrouve, avec son trio, le maâlem le plus habité par les musiques africaines, Abdeslam Alikane, accompagné par le ribab d’Aziz Ouzouss, chantre de la culture amazighe... Un concert tout en douceur et harmonie.

Le jazz n’est pas en reste: celui qui a révolutionné et redéfini le potentiel artistique de son instrument, la basse, et qui, depuis les années 70, sillonne le monde et joue avec les plus grands, Jamaaladeen Tacuma, sera accompagné de Ronnie Burrage à la batterie, et de Kelvyn Bell à la guitare, qui partageront la scène avec un maâlem à la voix ensorcelante, Saïd Boulhimas.

La famille Gania sera là en force, lors de deux concerts: le maâlem Moktar et son projet Gnaoua Soul, et le maâlem Houssam en fusion avec pas moins de six musiciens talentueux, flûtiste, guitariste, chanteurs… Douze concerts, dont cinq fusions, six concerts Gnaoua et un concert Issaoua... Sans oublier la traditionnelle parade d’ouverture.

Marrakech prendra le relais, le 9 juin au cinéma Mégarama, en honorant le public de la présence de deux des plus grands maâlems Gnaoua.

Abdelkebir Merchane et Mustapha Baqbou monteront sur scène, dans un premier temps, présenter une partie du répertoire le plus pur de l’art Gnaoua. Ces deux grands maâlems seront rejoints sur scène par une pléiade de musiciens, qui ont en commun l’énergie et la passion: l’envoûtante Hindi Zahra, le saxophoniste hors norme haïtien Jowee Omicil, le Sénégalais Cheikh Diallo, avec sa kora et son clavier, Yaya Ouattara le magicien percussionniste burkinabé, le guitariste virtuose sénégalais Hervé Samb, et enfin le batteur algérien Karim Ziad, passeur de ponts musicaux.

Le 10 juin, le mâalem Gnaoua, Abderrazak El Hadir, invitera au partage trois musiciens de la nouvelle génération, au Centre Les Étoiles de Jamâa El Fna. Marrakech abrite en effet cinq concerts, deux fusions et trois concerts Gnaoua.

A Casablanca, le Gnaoua Festival Tour a choisi l’énergie et le métissage pour trois jours de fête. Les 16 et 17 juin, l’esplanade du stade Mohammed V sera un terrain de jeu 100% musical. A l’image du concert du 16 juin, où le Maâlem Hassan Boussou, adepte expérimenté du métissage et de la fusion, invite sur scène le folk singer anglais Piers Faccini, la gardienne du temple de la chanson marocaine Soukaina Fahsi, et deux passionnés des musiques du monde, le batteur percussionniste Cyril Atef et le multi-instrumentiste Malik Ziad.

Le 17 juin, c’est un véritable tourbillon musical avec deux concerts fusion aux mille volts auquels assisteront le public. Le Maâlem Ismail Rahil rejoindra le voyage hypnotique du Trio Assala mêlant jazz, arabo-andalous et les rythmes du sud Maroc, un trio formé par le batteur Karim Ziad, le pianiste virtuose Omri Mor et par celui qui est considéré comme la relève de la tradition gnaouie au Maroc, Mehdi Nassouli.

Le tout sera rehaussé par le saxophone de l’iconoclaste Jowee Omicil. Et pour clôturer ce vendredi électrique, une fusion de deux continents en apothéose: les rythmes gnaoua du Maâlem Khalid Sansi, figure de la relève Gnaoua à Casablanca, et les rythmes cubains de CimaFunk, un artiste qui a redéfini la musique cubaine contemporaine ainsi que l’identité afro-latine et la fusion des cultures noires.

Gnaoua Festival Tour à Casablanca, ce sont bien d'autres pépites musicales: neuf concerts dont quatre fusions, trois concerts Gnaoua et deux concerts 100% énergie, les 16 et 17 juin, à l'esplanade du stade Mohammed V, et le 19 juin à L’Uzine.

A Rabat, le jazz prouvera une fois de plus qu’il est l’invité privilégié des Gnaoua. Car quand le jazz est là, le guembri s’exprime, s’épanouit et la magie naît! C’est un concert très spécial que le Gnaoua Festival Tour présentera au Théâtre National Mohammed V, le 23 juin.

Avishai Cohen, considéré comme l’un des piliers du jazz contemporain, contrebassiste et chanteur talentueux, compositeur de génie et son trio rencontrera sur scène le maâlem au charisme ensorcelant, Hamid El Kasri, emportés par le saxophone et l’accordéon des jazzmen Émile Parisien et Vincent Peirani, et la douceur tout en profondeur de la chanteuse marocaine Nabyla Maan.

Un pur moment de bonheur en perspective… Le blues s’invitera aussi à Rabat le 24 juin, mais un blues métissé et profond avec le Majid Bekkas Afro-Gnaoua Blues Band, au cinéma La Renaissance. Le Gnaoua Festival Tour clôturera sa tournée à Rabat avec cinq concerts, deux fusions, deux concerts Gnaoua et un concert de pur jazz, sur deux jours les 23 et 24 juin.

Plus de 150 artistes, venus de près de 15 pays, donneront libre cours à leur talent et viendront partager avec le public leur passion de la musique, sans frontières, et recréer la magie du Festival lors de 30 concerts inédits. Une invitation au voyage, à la communion, et l’occasion de célébrer dans la joie l’inscription de l’art Gnaoua au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Les organisateurs rappellent que lors de chacune des étapes, les concerts seront organisés, dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité décidés par les autorités gouvernementales et locales.

Gnaoua Festival Tour

Essaouira, les 3 et 4 juin 2022 / 12 concerts

Marrakech, les 9 et 10 juin 2022 / 5 concerts

Casablanca, les 16, 17 et 19 juin 2022 / 9 concerts

Rabat, les 23 et 24 juin 2022 / 5 concerts