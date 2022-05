© Copyright : DR

Le maâlem gnaoui Hamid El Kasri et le contre-bassiste Avishai Cohen animeront un concert le 23 juin 2022 à 22h15 au théâtre Mohammed V de Rabat. Ce spectacle entre dans le cadre du Festival Gnaoua Tour prévu du 3 au 24 juin 2022 dans quatre villes du Maroc

Un bon concert en perspective est annoncé pour le 23 juin 2022 à 22h15 au théâtre Mohammed V de Rabat. Il s’agit d’un spectacle musical très attendu, une fusion entre le maâlem Hamid Kasri et le contrebassiste israélien Avishai Cohen.

Ce qui est considéré par les organisateurs comme l’un des temps forts de la tournée du Festival Gnaoua Tour sera l’aboutissement d’une résidence de trois jours qui aura lieu quelques jours avant le concert.

Avishai Cohen présentera son dernier album tout récent et intitulé Shifting Sands, du pur jazz moderne. Né en 1970, cet auteur et compositeur a grandi dans une petite ville près de Jérusalem. Enfant, il a joué du piano jusqu’à l’âge de 14 ans et a appris la basse avec Michael Klinghoffer. En 1992, il part pour New York, où il rencontre d’autres musiciens de jazz.

Après une longue période à jouer dans des petits clubs, il est remarqué parle jazzman et producteur Chick Corea et signe un contrat d’enregistrement. Le succès sera au rendez-vous et Cohen enchaîne les concerts et les albums.

Hamid El Kasri est, quant à lui, né à Ksar El Kébir en 1961, dans le nord du Maroc. Il a été formé dès l’âge de 7 ans par les maâlems Alouane et Abdelouahed Stitou, mais sa passion lui vient du mari de sa grand-mère, ancien esclave soudanais.

Son talent lui permet de concilier les rythmes gnaoua du nord et du sud du Maroc. Il doit sa réputation à sa voix, profonde et intense. Cette même voix fait de lui l’un des maâlems les plus appréciés et les plus sollicités. Grand habitué du Festival gnaoua et Musiques du monde, il a créé l’évènement en 2004 avec feu Joe Zawinul, l’illustre pianiste autrichien, en présentant une des fusions les plus marquantes de ce festival.

Les organisateurs du Festival gnaoua sont en train de finaliser le programme intégral de la caravane musicale Festival Gnaoua Tour qui démarrera le 3 juin, à 20h45, sur la place Moulay El Hassan avec maâlem Abdeslam Alikane et Vieux Farka Trio.

Gnaoua Festival Tour: les dates et lieux

Essaouira, les 3 et 4 juin 2022 - 12 concerts - place El Menzeh et Dar Souiri

Marrakech, les 9 et 10 juin 2022 - 5 concerts - Megarama et centre Les Etoiles de Jamaa El Fna

Casablanca, les 16, 17 et 19 juin 2022 - 9 concerts - Stade Mohammed V et l’Uzine

Rabat, les 23 et 24 juin 2022 - 5 concerts - Théâtre national Mohammed V et La Renaissance