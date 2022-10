Le rideau est tombé, samedi 29 octobre 2022, sur la 18e édition du Festival des Andalousies Atlantiques. Pour rien au monde, les festivaliers n’auraient raté ce rendez-vous inédit, marqué notamment par la présence de la diva Raymonde El Bidaouia et du grand Abderrahim Souiri.

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

VidéoLa dix-huitième édition du Festival des Andalousies atlantiques d'Essaouira a pris fin hier, samedi 29 octobre 2022. Pour cette soirée de clôture, fidèle à ses promesses, les organisateurs du festival ont veillé aux moindres détails. Témoignages de festivaliers.

Fin hier soir de l'édition 2022 du Festival des Andalousies Atlantiques. Des sons de haute facture qui ont ravi les oreilles d'un public en nombre. Dans le chapiteau, installé près du port d’Essaouira, les festivaliers étaient bien là, pour ce notamment marqué par une prestation émouvante: celle de la diva Raymonde El Bidaouia, icône du patrimoine musical judéo marocain.

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, Abderrahim Souiri était lui aussi présent, lui qui se démarque par des prestations fulgurantes de chant andalou mais aussi d’autres musiques issus du patrimoine musical andalou, avec son inénarrable interprétation de standards de ce répertoire.

L’Orchestre de Montassir Hmala, a ensuite pris la relève pour une musique unique, singulière, aux sonorités riches. Conséquence: un public conquis.

«Il me semble que la programmation de cette année est très riche, comparée aux précédentes, vu qu'il y avait une implication de groupes internationaux, notamment d'Israël et de l'Espagne. La fusion entre différents styles musicaux m’a aussi émerveillée. Cela permet de rapprocher les différences culturelles et surtout crée cette synergie qui représente aussi l'ossature du Festival des Andalousies Atlantiques», a expliqué une festivalière.

«Je crois que le festival, et je le dis en tant que juif d’origine marocaine, est fantastique. Il permet d'amener des cultures, de les mettre ensemble, de les faire collaborer et fructifier. C'est une émotion énorme. Quand on regarde ce qui se passe ici… Ces traditions, ces échanges, je n'ai jamais vu une telle chose dans le monde», a commenté un spectateur.

D’autres festivaliers ont, de leur côté, fait observer que le Festival des Andalousies Atlantiques est un «joli coup de promotion» pour la destination Essaouira, puisque des touristes de tous bords sont venus assister à un rendez-vous culturel qui vient témoigner d’un Maroc pluriel, riche de son histoire séculaire, de sa diversité culturelle millénaire et de son patrimoine ancestral.

En tout, 170 artistes, 14 concerts sur trois scènes ont livré un programme d’exception. Cette édition 2022 fera certainement date.

Un vrai feu d’artifice, en somme, qui a permis de revisiter ce rendez-vous de tous les talents et de tous les possibles qu'est ce festival d'Essaouira.

Une édition très attendue qui a donc tenu ses promesses, après une interruption de trois années.