Relations diplomatiques, culturelles, économiques et historiques sont retranscrites dans l'exposition "Finlande-Maghreb", visible jusqu'au 6 décembre à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

Préparée par les Archives Nationales de la Finlande et le Ministère finlandais des Affaires étrangères, cette exposition commémore les soixante ans de relations diplomatiques qui unissent la Finlande aux pays du Maghreb, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Organisée par l’Ambassade de Finlande à Rabat en partenariat avec la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, l'expo met ainsi en avant les relations historiques, diplomatiques, culturelles et économiques ayant marqué l’histoire des relations de la Finlande et des trois pays du Maghreb.

A travers les œuvres et récits de différents artistes et historiens finlandais, l´exposition relate les liens entre la Finlande et le Royaume Chérifien de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Cette exposition, qui a pour point de départ la ville de Rabat, est visible du 25 novembre au 6 décembre 2021. Elle sera ensuite itinérante, et fera le tour du Maroc.