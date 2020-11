© Copyright : Le360

En visite cette semaine à Agadir pour une mission de prospection économique, l’ambassadeur de Finlande au Maroc, Pekka Hyvönen, s’est confié, pour Le360, sur les moyens de renforcer davantage la coopération entre les entreprises finlandaises et la région Souss-Massa.

«Nous avons des relations diplomatiques avec le Maroc depuis 60 ans», a d’emblée fait remarquer Pekka Hyvönen dans une déclaration exclusive pour Le360, ajoutant que son pays suit avec grand intérêt le développement du chantier de la régionalisation avancée au Maroc.

«C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de visiter toutes les régions du Maroc, en commençant par la région de Souss-Massa, puisqu’il s’agit certainement de la région la plus connue des Finlandais, étant donné que des milliers de Finlandais ont déjà visité cette région touristique», a souligné le diplomate.

Accompagné d’une équipe «Business Finland», le responsable a indiqué que son pays se focalise désormais sur le développement des relations commerciales. Dans cette optique, la délégation finlandaise a rencontré le président de la région Souss-Massa, le maire d’Agadir, ainsi que le directeur du Centre régional d’investissement. «Nous avons eu des discussions très utiles, pointues et concrètes», affirme le diplomate.

Ce dernier a souligné que la région Souss-Massa repose traditionnellement sur trois secteurs d’activité, à savoir la pêche, l’agriculture et le tourisme. Pour ses trois secteurs, a-t-il poursuivi, «les sociétés finlandaises peuvent fournir des solutions de niches, que ce soit en matière de digitalisation, d’intelligence artificielle, qui améliorent ces secteurs».

D’autres secteurs qualifiés d’émergents suscitent également l’intérêt d'Helsinki. Il s’agit notamment des matériaux de construction, et des énergies renouvelables, deux activités où la Finlande est très avancée.

Concernant la promotion des investissements finlandais au Maroc, l’ambassadeur a indiqué avoir visité la zone franche et la zone industrielle de la région Souss-Massa. «J’ai pu constater qu’il y avait beaucoup de soutien aux investisseurs qui nous intéressent beaucoup», a-t-il confié.

Et de conclure: «l’ambassade du Maroc à Helsinki est très efficace, et il y a désormais une vision commune à nos deux pays pour développer les relations économiques entre les deux pays. Et nous comptons aussi à ce qu’à l’avenir, le Maroc devienne la destination touristique favorite des Finlandais».