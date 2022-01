© Copyright : DR

La galerie de l'Institut Français de Meknès abrite jusqu'au 26 février 2022 l'exposition «Studios» du photographe Mehdy Mariouch. L'artiste propose un voyage chez les anciens. Un hommage et une reconnaissance.

C’est l’histoire d’un hommage. Une reconnaissance de la part d’un jeune photographe à tous les anciens propriétaires de studios de photographie du Maroc.

L’ambiance dans ces espaces à la déco souvent kitsch -ce n’est pas péjoratif- a clairement inspiré Mehdy Mariouch. Celui qui a affûté ses armes dans la photo de presse après un diplôme de l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca propose avec cette exposition, «Studios», à voir jusqu’au 26 février 2022, une promenade dans ces fameux studios où les parents emmenaient leurs enfants pour immortaliser une célébration, un évènement ou simplement pour y faire les photos d'identité d'une procédure administrative.

Dans ces studios, souvent minuscules, le photographe change de décor, réinvente toutes sortes de paysages, des couchers de soleils, des jardins fleuris, des plages, des arcades…C’est ce qu’on appelle le procédé du «faire semblant» ou de «l’incruste».

Mehdy Mariouch a immortalisé plusieurs de ces studios, à Tanger, Tétouan, Missour, Meknès, Bejaâd ou Casablanca. «On y entre sur la pointe des pieds pour y cueillir des images du passé, et celles toujours présentes d’un décor parfois dépassé, couleurs décaties mais témoin d’un ailleurs, d’une tentative d’évasion.»

«Rendre hommage à ces photographes, c'est rendre hommage à la photographie. Et c’est aussi ma vision pour développer un travail de mémoire. Puisque sans celle-ci, notre présent et notre futur n'auraient plus de sens», déclare l’artiste-photographe, qui précise que ce projet a pour objectif de porter un regard sur chaque photographe, dans son studio et son univers, où il a photographié des milliers de personnes.