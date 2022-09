© Copyright : DR

La galerie L’Atelier 21 de Casablanca abrite du mardi 27 septembre au 29 octobre 2022 l’exposition des œuvres récentes de l’artiste plasticienne Safaa Erruas.

L’artiste plasticienne Safaa Erruas investit l’espace de la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 27 septembre au 29 octobre 2022, pour une exposition intitulée «À travers des étendues».

Dans un travail combinant autant l’intuition que la recherche formelle comme source de création, l’artiste élabore dans des gestes minutieux et ritualisés des œuvres sur papier et des installations. Entre visible et invisible, conscience et inconscience, douceur et violence, les œuvres de Safaa Erruas sont des fenêtres ouvertes sur des mondes en tension qui nous interpellent et nous questionnent dans notre plus profonde intimité.

Safaa Erruas - «Repères» - Fils métalliques et papier découpé sur papier coton - 31x64 cm - 2021

© Copyright : DR

L’œuvre de Safaa Erruas est dominée par la couleur blanche, qui symbolise l’absence, l’immatérialité, la transparence et la fragilité. En tant que composition formelle et socle conceptuel, la neutralité qu’implique une seule couleur est le point de départ vers l’intime et la transfiguration des objets et des éléments que l’artiste utilise.

Safaa Erruas - «Raices» - Epingles sur papier coton - 115cmx136cm - 2022

© Copyright : DR

Comme nous l’explique l’écrivaine d’art Fatima-Zahra Lakrissa dans le texte d’introduction du catalogue d’exposition: «La description du procédé de création par l’artiste est réduite à l’essentiel: “dessin découpé sur papier coton“, avec cette précision que l’artiste ne dessine pas sur le papier mais à même la feuille en la découpant. Ce procédé développé à l’intérieur même du support joue sur un paradoxe entre le dedans et le dehors, le vide et le plein, qui se donnent à voir simultanément, opérant un renversement qui inscrit l’œuvre entre les champs graphique, pictural et sculptural».

Safaa Erruas - «Peau neuve» - Fils métalliques et papier découpé sur papier coton - 150x115 cm - 2022

© Copyright : DR

Et de poursuivre: «Safaa Erruas affirme que “le processus de casser, détruire et construire à partir d’éléments fragmentés et brisés est important. L’unité est là, dans ce cycle de naissance à partir de la destruction. Mon rapport avec la notion d’unité est dans ce geste de fragmentation lui-même, ainsi que dans la répétition du geste“.

Ces gestes premiers de transformation de la matière-support constituent la matrice d’un processus de création qui met en jeu l’unicité de chacune des œuvres dans la relation entre le geste, le support et le corps (de l’artiste). L’apparition finale de l’image, ce qui se donne en apparence comme échec de la forme est précisément l’exhibition de sa genèse». Safaa Erruas vit et travaille à Tétouan.