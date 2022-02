© Copyright : DR

L’artiste plasticien Saïd Afifi expose pour la première fois ses œuvres à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, à partir de ce mardi 1er février, jusqu'au 5 mars 2022, à l’occasion d’un solo show, «Les constellations de la Terre».

Diplômé de l’Institut des Beaux-arts de Tétouan en 2008, Saïd Afifi a choisi d'orienter son travail vers les problématiques du paysage naturel, du biomimétisme et de l'impact des nouvelles technologies dans l’observation du monde.

Très doué à la fois en dessin et en peinture, avec un soin millimétré apporté dans le traitement du détail, Saïd Afifi produit des œuvres à part dans le paysage plastique du Maroc.

Dans le texte du catalogue d’exposition, l’écrivain d’art Olivier Rachet écrit que «ces derniers temps, Afifi s’est pris de passion pour le logiciel Google Earth permettant d’avoir une vue de la Terre à partir de photographies aériennes ou satellitaires. Notre perception du paysage s’en trouve considérablement modifiée».

Pour cet écrivain d'art, «dans son atelier, sont imprimées au préalable différentes prises de vues satellitaires à partir desquelles l’artiste va parfois intervenir directement. Mais le plus souvent, le dessin, et pour la première fois dans son parcours, la peinture, viennent relayer ces images fascinantes qui transforment surtout le genre de la peinture de paysage tel que nous avions l’habitude de le définir en histoire de l’art».

Olivier Rachet explique ainsi que Saïd Afifi «renoue avec une forme radicale de phénoménologie artistique, invente une nouvelle rhétorique formelle».

Ses dessins et ses toiles sont «regroupés aujourd’hui comme composant une cartographie mentale inédite, plus proche de l’anticipation que de l’objectivité scientifique», et selon Olivier Rachet, «“L’art ne reproduit pas le visible, comme l’affirmait déjà Paul Klee, il rend visible“, mais avec Afifi, il fait accéder à la vision un monde qui n’existe peut-être pas encore».

Saïd Afifi est né en 1983 à Casablanca. Fasciné par l’archéologie, les lieux futuristes, les images scientifiques des montagnes et des fonds marins, Saïd Afifi ouvre au paysage, un genre classique, des possibilités d’expression inédites.

Il apporte aussi la preuve que l’artiste peut exploiter les outils les plus à la pointe de la technologie pour donner une nouvelle vigueur à la peinture et au dessin.

Les œuvres de Saïd Afifi ont intégré des collections publiques et privées, dont le Musée de Bank Al-Maghrib (Rabat) et le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (Marrakech).

