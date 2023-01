© Copyright : le360

Le comédien Jamal Lababsi joue dans le film «Habiba», nouveau long-métrage du cinéaste Hassan Benjelloun. Dans cet entretien, l'acteur marocain révèle ses derniers projets et dit ce qu'il pense du phénomène des influenceurs-acteurs.

Jamal Lababsi est à l’affiche du film Habiba de Hassan Benjelloun, actuellement projeté dans les salles de cinéma du Maroc. Interrogé par Le360, ce comédien a énuméré quelques-uns de ses projets en préparation.

«J’ai fait partie de l’équipe d’une nouvelle série Afak A baba, réalisée par Driss Sawab et dont la diffusion est prévue pendant le mois de ramadan», a-t-il déclaré avant de poursuivre: «La série réunit des acteurs de deux générations, dont Rachid El Ouali, Saadia Azegoun, Hind Benjbara et Yahya Fendi».

Cette démarche de faire jouer ensemble des comédiens de deux générations est très intéressante, selon Jamal Lababsi.

Et à propos de l’entrée des influenceurs dans le monde du 7e art et de la télévision, notre comédien n’y voit aucun inconvénient. «Je ne suis pas contre les influenceurs au cinéma. Il suffit qu’ils aient du talent et des compétences», a-t-il précisé.

Par ailleurs, Jamal Lababsi considère que les influenceurs doivent partager davantage de contenu éducatif sur les réseaux sociaux. «Il doit y avoir un véritable apport, une valeur ajoutée. Pour que les gens en tirent profit, qu’on s’écarte du populisme».