El Jadida: la treizième édition du Salon du cheval a attiré plus de 210.000 visiteurs

La treizième édition du Salon du cheval a attiré plus de 210.000 visiteurs et 700 cavaliers de 40 pays.

© Copyright : Khadija Sabbar / Le360

VidéoLa treizième édition du Salon du cheval d’El Jadida, organisée du 18 au 23 octobre 2022, a attiré plus de 210.000 visiteurs. En tout, plus de 40 pays ont été représentés, avec la participation de 700 cavaliers et 1100 chevaux. El Habib Marzak, commissaire du Salon, en parle.

Après une pause de deux années due à la pandémie du Covid-19, le Salon du cheval d’El Jadida est de retour. Une 13e édition qui a pris fin hier, dimanche 23 octobre 2022. Six journées durant, le rendez-vous a attiré plus de 210.000 visiteurs et 700 cavaliers issus de 40 pays, a expliqué El Habib Marzak, commissaire du Salon. L'édition de cette année s'est distinguée par le nombre de pays participants, des accords signés, des rencontres organisées, ainsi que par le nombre appréciable des visiteurs, ce qui prouve, une fois de plus, que ce rendez-vous est devenu incontournable pour les rencontres et les échanges entre différents intervenants de la filière équine, a aussi affirmé El Habib Marzak. Évènement équestre d’envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc, le Salon du cheval permet de valoriser non seulement cet équidé, mais aussi le patrimoine séculaire qui lui est lié. La diversité de sa programmation en a fait, cette année encore, un temps fort et incontournable du calendrier hippique international. El Jadida: c’est parti pour la treizième édition du Salon du cheval Thème de cette 13e édition: «le cheval, facteur du développement territorial». Les chevaux sont en effet associés au quotidien des Marocains dans l’ensemble du territoire national. Présent dans les fêtes familiales, nationales et religieuses, dans les expositions à l’occasion de la fin de la saison agricole, ou encore lors des moussems, les chevaux permettent d'être à l'origine d'activités socio-économiques. Les chevaux, et tout particulièrement la race locale des Arabes barbe, sont aussi des animaux de trait. Calèches, Charrettes, carrioles, charrues sont tirées par ces résistants équidés. Ce sont justement ces rôles multiples, tous en relation avec une certaine idée du développement, qui ont été mis en exergue tout au long de l'édition 2022 du Salon du cheval.

Par Fatima Zahra El Aouni et Khadija Sebbar