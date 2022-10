© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

VidéoAprès deux années d’interruption en raison de la pandémie, le festival Jazz au Chellah, l’un des évènements phares de l’Union européenne au Maroc, a repris ses droits ce week-end à la grande satisfaction des amateurs de cette musique originaire du Sud des Etats-Unis.

Quatre jours durant, les Rbatis ont été nombreux à assister à la 25ème édition du festival Jazz au Chellah, qui s’est tenue chaque soirée du 29 septembre au 2 octobre 2022 à l’intérieur des remparts de la prestigieuse kasbah du Chellah.

Organisé conjointement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Wilaya de Rabat et la délégation de l’Union européenne (UE) à Rabat, l’édition de cette année s’est distinguée par la présentation d’une série de concerts fusion entre le jazz et les riches répertoires de la musique marocaine.

Toutes les soirées, ont été agrémentées par les rythmes de célèbres orchestres venus notamment de l’étranger, se sont déroulées avec une organisation parfaite. A ce sujet, un remerciement particulier doit être adressé aux services de l’ordre et aux diverses équipes du festival.

Samedi 1er octobre au soir, les gradins dressés au milieu des jardins du Chellah étaient pleins de monde (2.000 places). «Je félicite les organisateurs pour ces belles soirées de musique, des étoiles qui illuminent le Maroc et qui réunissent tout le monde», a affirmé l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, dans une déclaration pour Le360. Le diplomate a saisi l’occasion pour évoquer, a-t-il dit, les «excellentes, et toujours meilleures, relations entre le Maroc et la Suisse».

Durant la même soirée, le public a chaleureusement pplaudi les prestations du groupe Dock In Absolute, le spectacle du saxophoniste Axel Camil Hachadi et les compositions du concert-fusion entre l’orchestre Ernesto Monténégro Quintet et le groupe gnaoua de Hind Ennaira.

Lors de cette soirée musicale, tous les artistes ont unanimement exprimé leur «joie » de se retrouver au Maroc, pays stable et paisible» pour participer aux activités artistiques tenues sous le signe de «Rabat, capitale africaine la culture».