Ce lundi 17 février, le chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani s’est rendu au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat pour visiter l’exposition «Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar». Une occasion de rappeler l'importance de cette exposition.

C’est en compagnie de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc, que Saâd Eddine El Othmani a visité ce lundi l’exposition «Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar», en cours depuis le 17 octobre 2019, et organisée par l’Académie du Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Institut du monde Arabe, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation nationale des Musées.

Cette exposition, qui répond à une orientation du roi Mohammed VI, met en exergue 13 siècles d’Histoire à travers un voyage dans le temps alliant l’art, l’archéologie, l’architecture et l’ethnographie. L'exposition rassemble près de 250 œuvres d’art patrimoniales et contemporaines, provenant de collections publiques et privées du Maroc, d’Afrique et d’Europe.

L’épanouissement de l’art à la lumière de l’islam

Le chef du gouvernement a ainsi pu explorer au gré de sa visite le domaine riche des cultures de l’islam en Afrique subsaharienne.

A travers cette exposition se révèle ainsi dans la création artistique, passée et contemporaine, l’épanouissement de sociétés nouvelles à l’ère de la diffusion de l’islam.

La diversité des cultures et des pratiques ouvre le champ à une approche décloisonnée du monde musulman. Et pour rendre compte de l’ampleur et de la richesse de ce phénomène, des limites géographiques ont été posées avec un propos qui se concentre sur trois aires géographiques: l’Afrique de l’Ouest, la Corne de l’Afrique et la haute vallée du Nil, et l’aire swahilie.

Un parcours en trois étapes

Cette exposition, déployée dans trois espaces emblématiques de Rabat, met en écho ce riche passé dans des monuments remarquables de la ville. Ainsi, dans la Casbah des Oudayas, les voûtes de Bab El Kebir entrent en résonnance avec les architectures plurielles d’Afrique subsaharienne qui y sont présentées.

Du côté de l’ancienne porte de l’enceinte almohade, Bab Rouah accueille quant à elle une section spécifique consacrée aux dialogues spirituels entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, à travers le patrimoine rituel et musical des Gnaouas et la géographie transnationale de la Tijâniyya.

Enfin, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, l’exposition propose un parcours en trois étapes: la diffusion de l’islam, les pratiques de la religion et les arts de l’islam au sud du Sahara.

L’exposition a par ailleurs donné lieu depuis janvier 2019 à un cycle de conférences initié par l’Académie du Royaume du Maroc et animé par des experts, historiens, professeurs et chercheurs d’horizons divers afin de sensibiliser le grand public aux problématiques culturelles de l’Afrique.

Ce sont ainsi les liens étroits, passés et présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l’Afrique subsaharienne qui sont ici explorés, avec pour ambition d’ouvrir le monde arabe sur les autres cultures et civilisations, selon une approche pédagogique appropriée, et visant un large public.

Cette exposition s’impose donc comme une célébration du dynamisme de l’art contemporain africain sans pour autant que celui-ci ne soit opposé à son passé. L’Afrique s’y dévoile, fière de ses racines pluriculturelles et portée par une nouvelle génération ambitieuse. Cette importante exposition se poursuit jusqu'au 24 février.