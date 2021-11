next

Le star du Raï Cheb Khaled a fait une escale remarquée hier, mercredi 3 novembre 2021, à Assilah, à l'occasion de la 42e édition du Moussem culturel international de cette ville, dont la seconde session se déroule du 22 octobre au 13 novembre 2021.

La visite du roi du Raï à Assilah, ville qui symbolise la paix et la fraternité entre les peuples, intervient alors que le régime d'Alger mène une campagne d'hostilité féroce envers son voisin, le Maroc.

Khaled était accompagné à Assilah de son épouse -d'origine marocaine- et de ses enfants, selon les organisateurs du festival. Lors de son séjour, Khaled a rencontré le président du festival et maire de la ville, Mohamed Benaissa (par ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères) ainsi que Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice et secrétaire général du PAM (majorité gouvernementale), qui a participé, mercredi 4 novembre, à une conférence sous le thème "quel avenir pour la démocratie électorale".

Après sa visite à Assilah, Khaled et sa petite famille se sont rendus à Tanger, la perle du détroit de Gibraltar, pour une visite touristique de plusieurs jours.