Covid-19 oblige, le théâtre national Mohammed V de Rabat est fermé depuis huit mois, à l'instar de tous les autres espaces culturels du Maroc. En attendant la reprise, ses équipes plongent le nez dans les archives de ce lieu emblématique, en vue de la création d'un centre de documentation.

Le théâtre national Mohammed V de Rabat est confiné depuis le mois de mars 2020. Aucune pièce, aucun spectacle, aucun événement, aucun récital n’est venu animer l’auditorium de 1.700 places, dont les loges qui ont accueilli plusieurs personnalités marocaines et étrangères.

Mais «même si le théâtre est fermé et que rien ne s’y passe, nous avons du travail. Nous sommes chargés de faire le tri [des archives], en vue de la création du centre de documentation et d’archives, et ce que nous découvrons chaque jour est tout simplement impressionnant. Personnellement, j’ai appris beaucoup de choses», confie une source de l’administration dans une déclaration à Le360.

Créé en 1962, à la demande du roi Hassan II, le théâtre Mohammed V a connu son âge d’or dans les années 80. Et en consultant les programmes, les affiches, les notes et autres documents liés à l'histoire de cette institution placée sous la tutelle du ministère de la Culture, les fonctionnaires du théâtre découvrent les grandes manifestations qui s'y sont déroulées et les célèbres artistes qui s’y sont produits.

Le centre de documentation et d’archives dans lequel seront conservés ces précieux témoignages devrait voir le jour en 2021. Il sera installé au quatrième étage du théâtre Mohammed V, là où siégeait autrefois l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) aujourd’hui transféré au quartier Hay Riad. Il devrait être équipé d’une médiathèque regroupant les ouvrages, les documents, les manuscrits et les bandes audiovisuelles du répertoire théâtral marocain. Le centre devrait également comprendre une partie musée exposant des pièces de collection.

Dans le milieu du spectacle vivant, d'autres s'impatientent. Plusieurs comédiens marocains, dont Messaoud Bouhcine et Driss Roukhe, ont lancé une campagne pour la réouverture urgente des théâtres.

«Il n’y a pas de raison pour que les espaces culturels et les théâtres ne reprennent pas leur activité. Dans d’autres pays, européens en l'occurrence, la culture n’a pas été exclue de la relance économique. Nous, au Maroc, on fait exception alors que depuis huit mois, les artistes sont au chômage. Mis à part certains artistes qui ont pu postuler à l’aide dédiée au secteur de l’informel, d’autres, une grande majorité, n’ont pas touché un rond», confie Messaoud Bouhcine, président du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques à Le360.

Pour alerter les autorités publiques sur la situation financière difficile vécue par plusieurs artistes marocains, Messouad Bouhcine rappelle qu’un courrier a été envoyé la semaine dernière au ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit. «Dans ce courrier, nous demandons la réouverture des espaces culturels pour que les artistes reprennent du service», précise-t-il.

Si des subventions exceptionnelles viennent d’être octroyées aux artistes, elles ne concernent ni la production ni la diffusion de spectacles. Ce sont des aides exceptionnelles que le département d'Othman El Ferdaous a dédiées aux artistes tous métiers confondus, pour les aider en ces temps de crise sanitaire.

En attendant que les comédiens puissent à nouveau se produire sur scène et rencontrer leur public, les soixante employés du théâtre national Mohammed V poursuivent leur travail de classement des archives.