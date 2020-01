Réorganisation du théâtre Mohammed V: voici la date à laquelle le projet de loi sera enfin voté

Scène et fauteuils du théâtre Mohammed V, depuis l'un des balcons.

Le théâtre national Mohammed V de Rabat va changer de dénomination et de statut. A la clé, de nouvelles représentations dans son conseil d'administration, et la création d'un centre de documentation et d'archives, opérationnel en 2021. Explications.

Il aura fallu attendre soixante ans pour que la réorganisation du théâtre national Mohammed V, dont un premier projet avait été évoqué pour la première fois dans les années 60, soit enfin soumise au vote des députés, à la faveur d'un projet de loi qui leur sera présenté en séance plénière, le 3 février 2020. Après plusieurs discusions au parlement, et la naissance d'une polémique sur le maintien ou non de la mention "national" dans la dénomination de cette institution, le projet de loi mof-difiant le statut du théâtre Mohammed V arrive enfin à la dernière étape de son processus d'élaboration. Une information que confirme Mohamed Benhssaien, l'actuel directeur de ce qui sera désormais le théâtre Mohammed V. Conseil de gouvernement: la réorganisation du Théâtre Mohammed V en marche Avec la naissance annoncée d'autres théâtres, dans plusieurs villes du Maroc, et l'ouverture prochaine du Grand théâtre de Rabat et de celui de Casablanca, cette mention qui était accolée au théâtre Mohammed V n'avait en effet plus de raison d'être. "Il y aura bientôt la création d'une fondation nationale de la culture. Cette institution aura pour rôle de chapeauter tous les établissements culturels et d'assurer une véritable programmation des espaces existants", confie une source ayant requis l'anonymat, interrogée par Le360. Dans ce projet de loi réorganisant le théâtre Mohammed V, il faut tout de même souligner que les missions de ce lieu de diffusion de la culture resteront les mêmes. "Il y a pas de gros changements dans cette deuxième modification du statut {du théâtre Mohammed V} en deux ans", souligne Mohamed Benhssaien. Le directeur du théâtre Mohammed V précise en outre que l'institution qu'il dirige sera toujours placée sous la tutelle du ministère de la Culture et que dans la liste des changements apportés par ce projet de loi, il faut noter deux principales modifications. "Il y aura du changement dans le conseil d'administration. En plus des quatres personnes représentants les syndicats, il y aura également deux représentants des troupes de théâtre, qui seront choisis par la fédération des troupes de théâtre professionnels", explique le directeur du théâtre Mohammed V. Rabat: grande opération de relifting pour le théâtre Mohammed V Par ailleurs, le projet de loi portant modification du statut du théâtre Mohammed V va officialiser le projet de création d'un centre de documentation et des archives, qui sera installé au quatrième étage du théâtre, là où se trouvaient les salles de classe de l'Institut supérieur des arts dramatiques et de l'animation culturelle (Isadac). "Ce centre de documentation aura pour objectif de gérer les archives du théâtre. Nous mettons tous les artistes et leurs ayants droit, les télévisions, les radios à contribution", souligne Mohamed Benhssaien. Un appel d'offres pour l'aménagement et l'équipement de ce centre doit d'ailleurs être lancé dans les jours qui viennent, dans la foulée du vote de la loi portant modification du statut du théâtre par les députés du Parlement.

Par Qods Chabaa