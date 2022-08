La sortie du film "Batgirl", réalisé par le duo belgo-marocain formé par Adil El arbi et Bilall Fallah, a été annulée.

Bien qu’ayant déjà investi 90 millions de dollars dans la production du film «Batgirl», les studios Warner Bros ont décidé d’annuler la sortie du film.

Alors que Adil El Arbi se trouvait au Maroc, précisément à Tanger, pour célébrer son mariage en compagnie de son acolyte Bilall Fallah et son ami Will Smith, c’est à un sérieux revers de médaille que s’est confronté le célèbre duo de réalisateurs belgo-marocains, à qui l’on doit Bad Boys 3 et Ms Marvel.

Warner Bros a en effet décidé d’annuler la sortie du blockbuster Batgirl, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, alors que la production du film touchait à sa fin.

Et ce n'est pas le budget de 90 millions de dollars qu’a nécessité à ce jour la production du film qui a fait reculer la Warner. Selon le magazine américain Variety, la décision d’annuler la sortie de Batgirl, qui mettait en scène les aventures de la super-héroïne incarnée par Leslie Grace, serait liée à un récent changement de stratégie au sein des studios depuis la nomination d’un nouveau PDG à la tête de Warner Bros Discovery.

Mais d’autres médias américains avancent une autre théorie selon laquelle les projections tests auraient eu de très mauvais retours.

Autre mauvaise nouvelle pour les fans de DC Comics: Batgirl, dont la sortie était prévue sur HBO Max, ne sera pas non plus à l’affiche des salles de cinéma.