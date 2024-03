Cinéma: «Déserts», de Faouzi Bensaïdi, dans les salles marocaines le 15 mai

Une scène du film Déserts , de Faouzi Bensaïdi, avec Fehd Benchemsi et Abdelhadi Talbi.

Après des mois d’attente, on connaît enfin la date de la sortie marocaine du film «Déserts». Déjà projeté dans plus d’une trentaine de salles de cinéma en France, le dernier long-métrage de Faouzi Bensaïdi, avec à l’affiche le tandem Fehd Benchemsi et Abdelhadi Talbi, sort le 15 mai au Maroc.

Entretemps, comme le signale le cinéaste dans un échange avec Le360, plusieurs actualités sont prévues autour du film qui a été projeté et acclamé en décembre 2023, lors de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM).

C’est l’histoire de Mehdi et Hamid, deux amis de longue date qui travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Ils parcourent les villages du grand Sud marocain dans une vieille voiture, essayant de jouer aux durs pour récupérer des dettes auprès des familles surendettées. Leur quotidien est bouleversé lorsqu’ils rencontrent un homme menotté à une moto dans une station service au milieu du désert, un évènement qui marque le début d’un périple imprévu et presque mystique.

Interrogé à propos du choix du désert comme décor, le cinéaste a expliqué aux médias français, nombreux à écrire sur son film depuis sa sortie le 20 septembre dans l’Hexagone, qu’il a toujours été fasciné par son côté minimaliste. «C’est un espace vide, dénué de superflu: y faire marcher un homme représente déjà un geste fort. Il est question de filmer de petites gens face au vide. J’ai commencé le cinéma avec un film où la nature était très présente, puis je suis allé vers un cinéma plus urbain. Et là, je reviens avec cette envie de filmer les grands espaces. Des grands espaces qui racontent quelque chose des personnages».

Fidèle à ses habitudes, Faouzi Bensaïdi, en plus d’avoir écrit et réalisé ce film, y joue également, campant le personnage d’un épicier qui a décidé d’arrêter de résister pour la survie, la sienne et celle de son commerce.