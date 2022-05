© Copyright : Le360 (photomontage)

C'est à l’exposition «Singulier Plurielles. Dans les Afriques contemporaines», lors de la douzième édition de la Biennale internationale du Design à Saint-Etienne (Auvergne-Rhône-Alpes), et dont l’Afrique est l’invitée d’honneur, qu'«Oxylife», un respirateur marocain inventé en pleine pandémie, au design conçu par Hicham Lahlou, a été présenté.

Cette exposition majeure, dont le Commissariat et la scénographie ont été confiés à Franck Houndégla, et qui se déroule depuis le 6 avril 2022, et qui a cours jusqu'au 31 juillet prochain, à la Cité du design de Saint-Etienne, invite à découvrir et apprendre des pratiques de conception déployées dans les villes et campagnes de l’Afrique contemporaine, à la lumière de toute la diversité historique, géographique et culturelle de ce continent au cœur d’enjeux écologiques et politiques.

Les projets et démarches présentés dans le cadre de cette exposition ont ainsi en commun de se projeter hors des sentiers battus, d’œuvrer à l’amélioration du cadre de vie du plus grand nombre et d’incarner des sources d’inspiration, de débat ou de projection dans les futurs des sociétés humaines.

C’est une cinquantaine de projets développés et à usages hybrides, singuliers et novateurs qui sont ainsi présentés dans le cadre de cette exposition, chacun d’entre eux s’inscrivant dans différents domaines tels que la cartographie, l’agriculture, les espaces communs, les mobilités ou encore la santé individuelle et publique, comme ce respirateur marocain.



Design, invention, fabrication, ingénierie, architecture, recherche ou engagement civique: les protagonistes mis en valeur ont suivi des parcours divers mais partagent une certaine approche de la conception. Oxylife en est ainsi le parfait exemple. Ce projet fédérateur, qui répond à un élan national lancé par le Roi Mohammed VI, incarne ce que la crise sanitaire a révélé de meilleur dans la société marocaine: une solidarité à toute épreuve.

Ainsi, les vingt-deux entreprises marocaines qui ont participé au design et à la fabrication de la première version industrialisable d’Oxylife, ont mis à disposition gratuitement les plans de fabrication de leur respirateur. Et les 500 unités ont été mises en vente au prix coûtant, sans y ajouter les coûts de développement.

Le design d’Oxylife a été signé quant à lui par Hicham Lahlou, designer marocain de renommée internationale, qui s’est joint dès les débuts au groupement pour y apporter sa contribution, à titre bénévole.



«Le défi résidait dans l'élaboration d'une coque qui soit adaptée à la fois visuellement mais surtout ergonomiquement. Le design de la forme d’Oxylife a dû tenir compte de l’utilisation finale du respirateur qui, avec la présence d'un ballon apparent, doit permettre au personnel de santé de le surveiller pendant son fonctionnement. Cette contrainte technique s’est transformée en un geste graphique», explique Hicham Lahlou, qui a par ailleurs été invité à participer à un Focus Groupe Design, dans lequel treize pays sont représentés, organisé par l’Institut Français de Paris et l’Institut Français du Maroc.

Pour en savoir plus:



https://www.citedudesign.com/fr/programmation/biennale

https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/singulier-plurielles-1378

https://www.citedudesign.com//fr/a/un-apercu-de-l-exposition-singulier-plurielles-2181