Un nouveau festival fait son entrée à Larache: «Bailar Larache», une manifestation de danse et de performance signée Ahlam Morsli et Wajdi Gagui, de la compagnie de danse contemporaine Cool Jam.

«Bailar Larache» vient s’ajouter à la liste des festivals du Maroc: la toute première édition aura lieu du 5 au 7 mai 2022, à Larache, comme le nom du festival l'indique.

Initié par la compagnie Cool Jam, du tandem Ahlam Morsli et Wjdi Guagui, ce festival est né à l’initiative de l’ambassade d’Espagne au Maroc. Après Marrakech, qui abrite depuis dix ans «On marche», premier festival de danse contemporaine du Royaume, c'est cette fois-ci au tour de cette petite ville du Nord du Maroc d'accueillir un festival de danse contemporaine.

Cet évènement mettra à l’honneur la danse contemporaine, ainsi que les arts de la rue, avec des spectacles sans billetterie. Un workshop, animé par des chorégraphes de renom, comme Elias Aguirre, et dédié aux jeunes acrobates en formation, est également prévu.

Des performances de rue seront présentées à Bab Al Bahr, et Bab El Makhzen, une fusion entre la danse aérienne, urbaine, et contemporaine, présentée par quatre compagnies d’ici et d’ailleurs: la compagnie Col’jam, la compagnie Elias Aguirre, la compagnie IO, ainsi que la compagnie Jil Z.

Une performance improvisée sera aussi créée à cette occasion, et présentée par des artistes espagnols et marocains.

Voici le programme de cette manifestation.

- 5 mai 2022

18H - Bab El Makhzen : Cie Col’jam (Maroc) - Survie

- 6 mai 2022

18H - Bab El Makhzen : Cie Jil Z (Maroc) - Bni Makada

19H - Bab Al Bahr : Cie IO (Espagne) - Cuatro [4”] Segundos

- 7 mai 2022

18H - Bab El Makhzen : Rencontre chorégraphique - Collaboration artistique (Espagne - Maroc)

19H - Bab Al Bahr : Cie Elias Aguirre (Espagne) - Flowerheads

Workshop:

- du 5 au 7 mai - 11h à 13h, avec Elias Aguirre.