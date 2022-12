Archéologie: les objets découverts par les chercheurs de l’INSAP lors de fouilles vont rejoindre les musées nationaux

Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, lors de la signature d’un accord de partenariat entre la FNM et l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), mercredi 29 novembre 2022, à Rabat.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoLe ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, et le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, ont signé mercredi 29 novembre 2022, à Rabat, un accord de partenariat diversifié entre la FNM et l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP).

Cet accord, a affirmé Mehdi Qotbi dans une déclaration, va permettre à la Fondation nationale des musées de «récupérer les objets qui ont été découverts lors des fouilles par les chercheurs de l’INSAP pour les exposer dans différents musées pour être partagés avec tous les Marocains». Dans le cadre de cette convention, il sera procédé «au transfert immédiat aux musées relevant de sa compétence, des collections de trouvailles exhumées des fouilles archéologiques réalisées par l’INSAP». Mehdi Qotbi a précisé, en outre, que cette première initiative va également permettre «à la fois d’échanger la formation des cadres de la Fondation nationale des musées et de l’INSAP». Mehdi Bensaïd a abondé dans le même sens, affirmant que son département ne ménagera aucun effort pour porter cette coopération à un haut niveau. Vidéo. Archéologie: découverte à Essaouira des plus anciens éléments de parure datant de 150.000 ans Aux termes de cette convention, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication s’engage, dans la limite de ses moyens, à mettre en place à l’INSAP des formations sanctionnées par un diplôme ou un certificat, en collaboration avec la Fondation nationale des musées, et à accueillir des cadres de la FNM pour des formations continues à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine et à la Direction du patrimoine culturel (DPC). Pour sa part, la Fondation nationale des musées s’engage à mettre en place, dans les locaux du prochain centre de formation et de conservation du patrimoine muséographique, des formations sanctionnées par des certificats en collaboration avec l’INSAP.



Par Mohamed Chakir Alaoui et Anas Zaidaoui